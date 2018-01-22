بين زعفرانة وبوحجلة: مطاردة لسيارة مسروقة

مكتب القيروان- الشروق اون لاين- أيمن محرزي: شهدت قبل قليل الطريق الوطنية رقم 2 عملية مطاردة لسيارة مسروقة.

و قد تم التعرف من قبل مالكها وافراد عائلته الى السيارة التي تمت سرقتها من قبل احد الاشخاص بالعاصمة . و كانت السيارة تسير بسرعة جنونية على متنها شخصان. وقد حاول مواطنون واعوان الشرطة العدلية ببوحجلة اجبارها على التوقف بمنطقة زعفرانة من معتمدية القيروان الجنوبية وتم خلال العملية تهشيم بلور السيارة ومازالت عملية المطاردة متواصلة بعد وصول تعزيزات امنية من الحرس الوطني ببوحجلة لمنطقة الجبيل للقبض على الجناة الذين لاذوا بالفرار تاركين السيارة التي تم حجزها ونقلها لمركز حرس الجهة.