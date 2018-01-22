أسماء سليم تغني لسمير الوصيف

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تواصل الفنانة أسماء سليم العمل على مجموعة من الاغاني الجديدة والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في الفترة القادمة وتتعامل فيها مع ثلة من الاسماء البارزة في الساحة الغنائية ومن بين هذه الاغاني الجديدة أغنية بعنوان "حبيبي مازال" كان من المفترض أن يغنيها الفنان سمير الوصيف الذي تنازل عليها لفائدة أسماء إيمانا منه بقدراتها الصوتية الكبيرة والعملية تمت بتنسيق محمد جورج مدير اعمال الفنانين.
الاغنية الجديدة "حبيبي مازال "لأسماء سليم ستكون حاضرة في الايام القليلة القادمة وستمثل عودة قوية لهذه الفنانة التي تميزت على امتداد مسيرتها الفنية.
تواصل الفنانة أسماء سليم العمل على مجموعة من الاغاني الجديدة والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في الفترة القادمة وتتعامل فيها مع ثلة من الاسماء البارزة في الساحة الغنائية ومن بين هذه الاغاني الجديدة أغنية بعنوان "حبيبي مازال" كان من المفترض أن يغنيها الفنان سمير الوصيف الذي تنازل عليها لفائدة أسماء إيمانا منه بقدراتها الصوتية الكبيرة والعملية تمت بتنسيق محمد جورج مدير اعمال الفنانين.
الاغنية الجديدة "حبيبي مازال "لأسماء سليم ستكون حاضرة في الايام القليلة القادمة وستمثل عودة قوية لهذه الفنانة التي تميزت على امتداد مسيرتها الفنية.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018