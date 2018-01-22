أسماء سليم تغني لسمير الوصيف

تواصل الفنانة أسماء سليم العمل على مجموعة من الاغاني الجديدة والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في الفترة القادمة وتتعامل فيها مع ثلة من الاسماء البارزة في الساحة الغنائية ومن بين هذه الاغاني الجديدة أغنية بعنوان "حبيبي مازال" كان من المفترض أن يغنيها الفنان سمير الوصيف الذي تنازل عليها لفائدة أسماء إيمانا منه بقدراتها الصوتية الكبيرة والعملية تمت بتنسيق محمد جورج مدير اعمال الفنانين.

الاغنية الجديدة "حبيبي مازال "لأسماء سليم ستكون حاضرة في الايام القليلة القادمة وستمثل عودة قوية لهذه الفنانة التي تميزت على امتداد مسيرتها الفنية.