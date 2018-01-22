الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أسماء سليم تغني لسمير الوصيف
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
الثقافي
أسماء سليم تغني لسمير الوصيف
24 جانفي 2018 | 13:46

تواصل الفنانة أسماء سليم العمل على مجموعة من الاغاني الجديدة والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في الفترة القادمة وتتعامل فيها مع ثلة من الاسماء البارزة في الساحة الغنائية ومن بين هذه الاغاني الجديدة أغنية بعنوان "حبيبي مازال" كان من المفترض أن يغنيها الفنان سمير الوصيف الذي تنازل عليها لفائدة أسماء إيمانا منه بقدراتها الصوتية الكبيرة والعملية تمت بتنسيق محمد جورج مدير اعمال الفنانين.

الاغنية الجديدة  "حبيبي مازال "لأسماء سليم ستكون حاضرة في الايام القليلة القادمة وستمثل عودة قوية لهذه الفنانة التي تميزت على امتداد مسيرتها الفنية.

تقرؤون أيضا
أسماء سليم تغني لسمير الوصيف
24 جانفي 2018 السّاعة 13:46
تواصل الفنانة أسماء سليم العمل على مجموعة من الاغاني الجديدة والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في الفترة...
المزيد >>
قرابة 1500 فيلم علمي ثلاثي الأبعاد على ذمة التلاميذ والطلبة بقصر العلوم بالمنستير
24 جانفي 2018 السّاعة 08:55
يضع قصر العلوم بالمنستير على ذمة التلاميذ والطلبة موسوعة علمية تعدّ قرابة 1500 فيلم علمي ثلاثي الأبعاد في...
المزيد >>
الموسيقار سمير الفرجاني لـ«الشروق»:لا تــوجد سياســة واضحــة فــي تعليم المــوسيقـــى
23 جانفي 2018 السّاعة 21:00
قال الفنان سمير الفرجاني إن غالبية العازفين في تونس، وأساسا العاملين منهم في مجال الموسيقى السمفونية، لا...
المزيد >>
من بينها «بنزين» و«على كف عفريت»:ثلاثة أفلام تونسية في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
23 جانفي 2018 السّاعة 21:00
تشارك ثلاثة أفلام تونسية في الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي سوف تدور فعالياته في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
أسماء سليم تغني لسمير الوصيف
24 جانفي 2018 | 13:46

تواصل الفنانة أسماء سليم العمل على مجموعة من الاغاني الجديدة والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في الفترة القادمة وتتعامل فيها مع ثلة من الاسماء البارزة في الساحة الغنائية ومن بين هذه الاغاني الجديدة أغنية بعنوان "حبيبي مازال" كان من المفترض أن يغنيها الفنان سمير الوصيف الذي تنازل عليها لفائدة أسماء إيمانا منه بقدراتها الصوتية الكبيرة والعملية تمت بتنسيق محمد جورج مدير اعمال الفنانين.

الاغنية الجديدة  "حبيبي مازال "لأسماء سليم ستكون حاضرة في الايام القليلة القادمة وستمثل عودة قوية لهذه الفنانة التي تميزت على امتداد مسيرتها الفنية.

تقرؤون أيضا
أسماء سليم تغني لسمير الوصيف
24 جانفي 2018 السّاعة 13:46
تواصل الفنانة أسماء سليم العمل على مجموعة من الاغاني الجديدة والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في الفترة...
المزيد >>
قرابة 1500 فيلم علمي ثلاثي الأبعاد على ذمة التلاميذ والطلبة بقصر العلوم بالمنستير
24 جانفي 2018 السّاعة 08:55
يضع قصر العلوم بالمنستير على ذمة التلاميذ والطلبة موسوعة علمية تعدّ قرابة 1500 فيلم علمي ثلاثي الأبعاد في...
المزيد >>
الموسيقار سمير الفرجاني لـ«الشروق»:لا تــوجد سياســة واضحــة فــي تعليم المــوسيقـــى
23 جانفي 2018 السّاعة 21:00
قال الفنان سمير الفرجاني إن غالبية العازفين في تونس، وأساسا العاملين منهم في مجال الموسيقى السمفونية، لا...
المزيد >>
من بينها «بنزين» و«على كف عفريت»:ثلاثة أفلام تونسية في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
23 جانفي 2018 السّاعة 21:00
تشارك ثلاثة أفلام تونسية في الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي سوف تدور فعالياته في...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
﻿