سيدي بوزيد: تعطّل الدروس بالمدرسة الابتدائية أولاد بية

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: تعطلت اليوم الدروس بالمدرسة الابتدائية اولاد بية التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الشرقية بعد دخول الإطار التربوي في اضراب على خلفية الاعتداء الذي تعرض له احد مربين من طرف ولي يعمل أستاذ باحدى المؤسسات التربوية.

و قد اكد الاطار التربوي العامل بالمؤسسة انهم سيخوضون كافة الاشكال النضالية من اجل الدفاع عن حرمة المؤسسات التربوية و المربين خاصة و أن الادارة الجهوية للتربية ابدت استعدادها التام من الوقوف الى المربين في ظل تكرر الاعتداءات.