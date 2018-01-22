بنزرت: حجز 3 بنادق صيد في معتمدية غزالة

تمكنت مصالح فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بماطر من ولاية بنزرت، أمس الثلاثاء، من حجز 3 بنادق صيد بمعتمدية غزالة بالجهة وتحرير مخالفات ضد أصحابها بعد أن تبين أنها لا تحمل تراخيصا منذ تاريخ اقتنائها سنة 2011، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول لـ(وات) ببنزرت.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن حملة أمنية موسعة للفرقة المشار إليها آنفا أسفرت عن إلقاء القبض على 8 عناصر مفتش عنهم في قضايا وتهم متنوعة، فضلا عن تولي مصالح الحرس الوطني تنفيذ قراري(2) إخلاء واسترجاع لعقار فلاحي خاص يمسح قرابة 70 هك بمنطقة بومخيلة من معتمدية ماطر، بعد استيلاء عدد من الأشخاص عليه دون وجه حق قانوني.