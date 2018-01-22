بنزرت: حجز 3 بنادق صيد في معتمدية غزالة

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تمكنت مصالح فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بماطر من ولاية بنزرت، أمس الثلاثاء، من حجز 3 بنادق صيد بمعتمدية غزالة بالجهة وتحرير مخالفات ضد أصحابها بعد أن تبين أنها لا تحمل تراخيصا منذ تاريخ اقتنائها سنة 2011، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول لـ(وات) ببنزرت.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن حملة أمنية موسعة للفرقة المشار إليها آنفا أسفرت عن إلقاء القبض على 8 عناصر مفتش عنهم في قضايا وتهم متنوعة، فضلا عن تولي مصالح الحرس الوطني تنفيذ قراري(2) إخلاء واسترجاع لعقار فلاحي خاص يمسح قرابة 70 هك بمنطقة بومخيلة من معتمدية ماطر، بعد استيلاء عدد من الأشخاص عليه دون وجه حق قانوني.
تمكنت مصالح فرقة الابحاث والتفتيش التابعة لمنطقة الحرس الوطني بماطر من ولاية بنزرت، أمس الثلاثاء، من حجز 3 بنادق صيد بمعتمدية غزالة بالجهة وتحرير مخالفات ضد أصحابها بعد أن تبين أنها لا تحمل تراخيصا منذ تاريخ اقتنائها سنة 2011، وفق ما ذكره مصدر أمني مسؤول لـ(وات) ببنزرت.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن حملة أمنية موسعة للفرقة المشار إليها آنفا أسفرت عن إلقاء القبض على 8 عناصر مفتش عنهم في قضايا وتهم متنوعة، فضلا عن تولي مصالح الحرس الوطني تنفيذ قراري(2) إخلاء واسترجاع لعقار فلاحي خاص يمسح قرابة 70 هك بمنطقة بومخيلة من معتمدية ماطر، بعد استيلاء عدد من الأشخاص عليه دون وجه حق قانوني.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018