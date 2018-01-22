الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة محور لقاء زياد العذاري بالوفد السعودي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
الشروق أون لاين
فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة محور لقاء زياد العذاري بالوفد السعودي
24 جانفي 2018 | 13:28

تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري بوفد يضم قرابة 20 رجل أعمال سعودي وممثلي مؤسسات ينشطون في عدد من القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية والصحية والتجارية، حول فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة في تونس.

واستعرض الوزير بالمناسبة الإمكانيات المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، ومزايا تونس كموقع جاذب، على غرار توفر الكفاءات والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذه المزايا توفر أرضية مناسبة للإستثمار في تونس وإقتحام فضاءات إقليمية أخرى كالفضاء الأوروبي والإفريقي، خدمة للمصلحة المشتركة.

وأكد حرص تونس على تبسيط الإجراءات بما يساعد على تسهيل عمليات الإستثمار وبعث المشاريع، معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير المرافقة الضرورية والمساندة المطلوبة للمستثمرين السعوديين لإنجاز مشاريعهم في أفضل الظروف والآجال.

من جانبه، بين رئيس الوفد ورئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي سليمان العييري، أن زيارة هذا الوفد المهم، تؤكد حرص الجانب السعودي على مزيد تطوير الشراكة والإستثمار بين البلدين، كما تتيح الفرصة للتعرف عن كثب على القوانين الجديدة والإجراءات والفرص المتاحة في القطاعات التي يمثلها أعضاء الوفد.

وأكد ضرورة الإستفادة من المزايا المتوفرة في تونس بما من شأنه أن يؤسس لتكامل مشترك يفتح للجانبين آفاقا رحبة للإستثمار في تونس وكذلك التوجه نحو فضاءات إقليمية أخرى على غرار الفضاء الأوروبي والفضاء الإفريقي.

تقرؤون أيضا
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني للنظر في ايجاد آليات حوار مع المحتجين
24 جانفي 2018 السّاعة 19:47
قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، "إن سلسلة الإجتماعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الشروق أون لاين
فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة محور لقاء زياد العذاري بالوفد السعودي
24 جانفي 2018 | 13:28

تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري بوفد يضم قرابة 20 رجل أعمال سعودي وممثلي مؤسسات ينشطون في عدد من القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية والصحية والتجارية، حول فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة في تونس.

واستعرض الوزير بالمناسبة الإمكانيات المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، ومزايا تونس كموقع جاذب، على غرار توفر الكفاءات والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذه المزايا توفر أرضية مناسبة للإستثمار في تونس وإقتحام فضاءات إقليمية أخرى كالفضاء الأوروبي والإفريقي، خدمة للمصلحة المشتركة.

وأكد حرص تونس على تبسيط الإجراءات بما يساعد على تسهيل عمليات الإستثمار وبعث المشاريع، معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير المرافقة الضرورية والمساندة المطلوبة للمستثمرين السعوديين لإنجاز مشاريعهم في أفضل الظروف والآجال.

من جانبه، بين رئيس الوفد ورئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي سليمان العييري، أن زيارة هذا الوفد المهم، تؤكد حرص الجانب السعودي على مزيد تطوير الشراكة والإستثمار بين البلدين، كما تتيح الفرصة للتعرف عن كثب على القوانين الجديدة والإجراءات والفرص المتاحة في القطاعات التي يمثلها أعضاء الوفد.

وأكد ضرورة الإستفادة من المزايا المتوفرة في تونس بما من شأنه أن يؤسس لتكامل مشترك يفتح للجانبين آفاقا رحبة للإستثمار في تونس وكذلك التوجه نحو فضاءات إقليمية أخرى على غرار الفضاء الأوروبي والفضاء الإفريقي.

تقرؤون أيضا
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني للنظر في ايجاد آليات حوار مع المحتجين
24 جانفي 2018 السّاعة 19:47
قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، "إن سلسلة الإجتماعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
﻿