فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة محور لقاء زياد العذاري بالوفد السعودي

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تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري بوفد يضم قرابة 20 رجل أعمال سعودي وممثلي مؤسسات ينشطون في عدد من القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية والصحية والتجارية، حول فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة في تونس.
واستعرض الوزير بالمناسبة الإمكانيات المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، ومزايا تونس كموقع جاذب، على غرار توفر الكفاءات والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذه المزايا توفر أرضية مناسبة للإستثمار في تونس وإقتحام فضاءات إقليمية أخرى كالفضاء الأوروبي والإفريقي، خدمة للمصلحة المشتركة.
وأكد حرص تونس على تبسيط الإجراءات بما يساعد على تسهيل عمليات الإستثمار وبعث المشاريع، معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير المرافقة الضرورية والمساندة المطلوبة للمستثمرين السعوديين لإنجاز مشاريعهم في أفضل الظروف والآجال.
من جانبه، بين رئيس الوفد ورئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي سليمان العييري، أن زيارة هذا الوفد المهم، تؤكد حرص الجانب السعودي على مزيد تطوير الشراكة والإستثمار بين البلدين، كما تتيح الفرصة للتعرف عن كثب على القوانين الجديدة والإجراءات والفرص المتاحة في القطاعات التي يمثلها أعضاء الوفد.
وأكد ضرورة الإستفادة من المزايا المتوفرة في تونس بما من شأنه أن يؤسس لتكامل مشترك يفتح للجانبين آفاقا رحبة للإستثمار في تونس وكذلك التوجه نحو فضاءات إقليمية أخرى على غرار الفضاء الأوروبي والفضاء الإفريقي.
تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري بوفد يضم قرابة 20 رجل أعمال سعودي وممثلي مؤسسات ينشطون في عدد من القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية والصحية والتجارية، حول فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة في تونس.
واستعرض الوزير بالمناسبة الإمكانيات المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، ومزايا تونس كموقع جاذب، على غرار توفر الكفاءات والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذه المزايا توفر أرضية مناسبة للإستثمار في تونس وإقتحام فضاءات إقليمية أخرى كالفضاء الأوروبي والإفريقي، خدمة للمصلحة المشتركة.
وأكد حرص تونس على تبسيط الإجراءات بما يساعد على تسهيل عمليات الإستثمار وبعث المشاريع، معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير المرافقة الضرورية والمساندة المطلوبة للمستثمرين السعوديين لإنجاز مشاريعهم في أفضل الظروف والآجال.
من جانبه، بين رئيس الوفد ورئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي سليمان العييري، أن زيارة هذا الوفد المهم، تؤكد حرص الجانب السعودي على مزيد تطوير الشراكة والإستثمار بين البلدين، كما تتيح الفرصة للتعرف عن كثب على القوانين الجديدة والإجراءات والفرص المتاحة في القطاعات التي يمثلها أعضاء الوفد.
وأكد ضرورة الإستفادة من المزايا المتوفرة في تونس بما من شأنه أن يؤسس لتكامل مشترك يفتح للجانبين آفاقا رحبة للإستثمار في تونس وكذلك التوجه نحو فضاءات إقليمية أخرى على غرار الفضاء الأوروبي والفضاء الإفريقي.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018