فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة محور لقاء زياد العذاري بالوفد السعودي

تمحور اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري بوفد يضم قرابة 20 رجل أعمال سعودي وممثلي مؤسسات ينشطون في عدد من القطاعات الفلاحية والصناعية والسياحية والصحية والتجارية، حول فرص الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة في تونس.

واستعرض الوزير بالمناسبة الإمكانيات المتاحة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، ومزايا تونس كموقع جاذب، على غرار توفر الكفاءات والموقع الجغرافي الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذه المزايا توفر أرضية مناسبة للإستثمار في تونس وإقتحام فضاءات إقليمية أخرى كالفضاء الأوروبي والإفريقي، خدمة للمصلحة المشتركة.

وأكد حرص تونس على تبسيط الإجراءات بما يساعد على تسهيل عمليات الإستثمار وبعث المشاريع، معربا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير المرافقة الضرورية والمساندة المطلوبة للمستثمرين السعوديين لإنجاز مشاريعهم في أفضل الظروف والآجال.

من جانبه، بين رئيس الوفد ورئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي سليمان العييري، أن زيارة هذا الوفد المهم، تؤكد حرص الجانب السعودي على مزيد تطوير الشراكة والإستثمار بين البلدين، كما تتيح الفرصة للتعرف عن كثب على القوانين الجديدة والإجراءات والفرص المتاحة في القطاعات التي يمثلها أعضاء الوفد.

وأكد ضرورة الإستفادة من المزايا المتوفرة في تونس بما من شأنه أن يؤسس لتكامل مشترك يفتح للجانبين آفاقا رحبة للإستثمار في تونس وكذلك التوجه نحو فضاءات إقليمية أخرى على غرار الفضاء الأوروبي والفضاء الإفريقي.