إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب في أم العرايس

تم صباح اليوم الأربعاء، تسجيل إضطراب وإنقطاع في التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة أم العرايس من ولاية قفصة، على إثر قيام مجموعة من المواطنين بتعطيل تشغيل محطة ضخّ، تابعة لشركة فسفاط قفصة، ومستغلة من طرف مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتدعيم الموارد المائية بالمنطقة. ويبقى استئناف التزويد رهين تمكين مصالح الشركة من إعادة تشغيل واستغلال المحطة المذكورة.