العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..

مجاز الباب: القبض على تكفيري من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق Tweet