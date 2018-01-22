توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz"

تم اليوم الأربعاء توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" التي اطلقتها العلامة الرياضية "ترجي موبيل"، وهي أول علامة رياضية اطلقتها شركة اتصالات تونس في اطار شراكة مع فريق الترجي الرياضي التونسي في 17 افريل 2014.

وتم توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" تزامنا مع الذكرى الرابعة لإطلاق العلامة الرياضية "ترجي موبيل" والذكرى 99 لميلاد شيخ الاندية التونسية الترجي الرياضي.

وتتمثل المسابقة في طرح مجموعة من الاسئلة تتعلّق بفريق الترجي للإجابة عنها من قبل المشاركين عبر الارساليات القصيرة "اس ام اس" أو تطبيقة "ترجي موبيل" على الهواتف الذكية أو موقع "ترجي موبيل" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتتمثل الجوائز المرصودة التي تم توزيعها اليوم في 78 قميصا للترجي الرياضي التونسي و15 جائزة مالية بقيمة الف دينار للواحدة اما الجائزة الكبرى فتتمثل في سيارة و5 قمصان والف دينار.

يذكر أن اتصالات تونس من خلال العلامة الرياضية ترجي موبيل كان قد اطلقت لعبة اخرى ابتداء من 16 جانفي وتنتهي في 30 من الشهر ذاته وتتمثل في رصد مجموعة من الجوائز عبر عملية القرعة وتكون المشاركة عبر بطاقات شحن الهاتف الجوال وتتمثل جوائز هذه اللعبة في مجموعة من القمصان الرسمية للترجي واشتراكات سنوية وهواتف ذكية.