الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz"
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
الشروق أون لاين
توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz"
24 جانفي 2018 | 13:06

تم اليوم الأربعاء توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" التي اطلقتها العلامة الرياضية "ترجي موبيل"، وهي أول علامة رياضية اطلقتها شركة اتصالات تونس في اطار شراكة مع فريق الترجي الرياضي التونسي في 17 افريل 2014.

وتم توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" تزامنا مع الذكرى الرابعة لإطلاق العلامة الرياضية "ترجي موبيل" والذكرى 99 لميلاد شيخ الاندية التونسية الترجي الرياضي.

وتتمثل المسابقة في طرح مجموعة من الاسئلة تتعلّق بفريق الترجي للإجابة عنها من قبل المشاركين عبر الارساليات القصيرة "اس ام اس" أو تطبيقة "ترجي موبيل" على الهواتف الذكية أو موقع "ترجي موبيل" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتتمثل الجوائز المرصودة التي تم توزيعها اليوم في 78 قميصا للترجي الرياضي التونسي و15 جائزة مالية بقيمة الف دينار للواحدة اما الجائزة الكبرى فتتمثل في سيارة و5 قمصان والف دينار.

يذكر أن اتصالات تونس من خلال العلامة الرياضية ترجي موبيل كان قد اطلقت لعبة اخرى ابتداء من 16 جانفي وتنتهي في 30 من الشهر ذاته وتتمثل في رصد مجموعة من الجوائز عبر عملية القرعة وتكون المشاركة عبر بطاقات شحن الهاتف الجوال وتتمثل جوائز هذه اللعبة في مجموعة من القمصان الرسمية للترجي واشتراكات سنوية وهواتف ذكية.

تقرؤون أيضا
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني للنظر في ايجاد آليات حوار مع المحتجين
24 جانفي 2018 السّاعة 19:47
قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، "إن سلسلة الإجتماعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الشروق أون لاين
توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz"
24 جانفي 2018 | 13:06

تم اليوم الأربعاء توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" التي اطلقتها العلامة الرياضية "ترجي موبيل"، وهي أول علامة رياضية اطلقتها شركة اتصالات تونس في اطار شراكة مع فريق الترجي الرياضي التونسي في 17 افريل 2014.

وتم توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" تزامنا مع الذكرى الرابعة لإطلاق العلامة الرياضية "ترجي موبيل" والذكرى 99 لميلاد شيخ الاندية التونسية الترجي الرياضي.

وتتمثل المسابقة في طرح مجموعة من الاسئلة تتعلّق بفريق الترجي للإجابة عنها من قبل المشاركين عبر الارساليات القصيرة "اس ام اس" أو تطبيقة "ترجي موبيل" على الهواتف الذكية أو موقع "ترجي موبيل" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتتمثل الجوائز المرصودة التي تم توزيعها اليوم في 78 قميصا للترجي الرياضي التونسي و15 جائزة مالية بقيمة الف دينار للواحدة اما الجائزة الكبرى فتتمثل في سيارة و5 قمصان والف دينار.

يذكر أن اتصالات تونس من خلال العلامة الرياضية ترجي موبيل كان قد اطلقت لعبة اخرى ابتداء من 16 جانفي وتنتهي في 30 من الشهر ذاته وتتمثل في رصد مجموعة من الجوائز عبر عملية القرعة وتكون المشاركة عبر بطاقات شحن الهاتف الجوال وتتمثل جوائز هذه اللعبة في مجموعة من القمصان الرسمية للترجي واشتراكات سنوية وهواتف ذكية.

تقرؤون أيضا
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
بن غربية: اجتماع أعضاء في الحكومة بممثلي المجتمع المدني للنظر في ايجاد آليات حوار مع المحتجين
24 جانفي 2018 السّاعة 19:47
قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، "إن سلسلة الإجتماعات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
﻿