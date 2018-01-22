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تم اليوم الأربعاء توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" التي اطلقتها العلامة الرياضية "ترجي موبيل"، وهي أول علامة رياضية اطلقتها شركة اتصالات تونس في اطار شراكة مع فريق الترجي الرياضي التونسي في 17 افريل 2014.
وتم توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" تزامنا مع الذكرى الرابعة لإطلاق العلامة الرياضية "ترجي موبيل" والذكرى 99 لميلاد شيخ الاندية التونسية الترجي الرياضي.
وتتمثل المسابقة في طرح مجموعة من الاسئلة تتعلّق بفريق الترجي للإجابة عنها من قبل المشاركين عبر الارساليات القصيرة "اس ام اس" أو تطبيقة "ترجي موبيل" على الهواتف الذكية أو موقع "ترجي موبيل" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتتمثل الجوائز المرصودة التي تم توزيعها اليوم في 78 قميصا للترجي الرياضي التونسي و15 جائزة مالية بقيمة الف دينار للواحدة اما الجائزة الكبرى فتتمثل في سيارة و5 قمصان والف دينار.
يذكر أن اتصالات تونس من خلال العلامة الرياضية ترجي موبيل كان قد اطلقت لعبة اخرى ابتداء من 16 جانفي وتنتهي في 30 من الشهر ذاته وتتمثل في رصد مجموعة من الجوائز عبر عملية القرعة وتكون المشاركة عبر بطاقات شحن الهاتف الجوال وتتمثل جوائز هذه اللعبة في مجموعة من القمصان الرسمية للترجي واشتراكات سنوية وهواتف ذكية.
تم اليوم الأربعاء توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" التي اطلقتها العلامة الرياضية "ترجي موبيل"، وهي أول علامة رياضية اطلقتها شركة اتصالات تونس في اطار شراكة مع فريق الترجي الرياضي التونسي في 17 افريل 2014.
وتم توزيع جوائز مسابقة "ترجي كويز Taraji Quiz" تزامنا مع الذكرى الرابعة لإطلاق العلامة الرياضية "ترجي موبيل" والذكرى 99 لميلاد شيخ الاندية التونسية الترجي الرياضي.
وتتمثل المسابقة في طرح مجموعة من الاسئلة تتعلّق بفريق الترجي للإجابة عنها من قبل المشاركين عبر الارساليات القصيرة "اس ام اس" أو تطبيقة "ترجي موبيل" على الهواتف الذكية أو موقع "ترجي موبيل" على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتتمثل الجوائز المرصودة التي تم توزيعها اليوم في 78 قميصا للترجي الرياضي التونسي و15 جائزة مالية بقيمة الف دينار للواحدة اما الجائزة الكبرى فتتمثل في سيارة و5 قمصان والف دينار.
يذكر أن اتصالات تونس من خلال العلامة الرياضية ترجي موبيل كان قد اطلقت لعبة اخرى ابتداء من 16 جانفي وتنتهي في 30 من الشهر ذاته وتتمثل في رصد مجموعة من الجوائز عبر عملية القرعة وتكون المشاركة عبر بطاقات شحن الهاتف الجوال وتتمثل جوائز هذه اللعبة في مجموعة من القمصان الرسمية للترجي واشتراكات سنوية وهواتف ذكية.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018