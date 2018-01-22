هيئة مراقبة دستورية القوانين تصرّح بعدم دستورية قانون ''منح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الانتخابات

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أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر بأن الهيئة قرّرت التصريح بعدم دستورية مشروع قانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهويّة والبلدية بعد قبول الطعن فيه شكلا واصلا .
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء أنّ الهيئة اتخذت قرارها إثر انعقاد جلستها امس الثلاثاء للنظر في الطعن الذي تلقته من قبل مجموعة من نواب البرلمان بتاريخ 8 جانفي الجاري .
وكان عدد من نواب الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس و نواب مستقلون قدموا عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في القانون المذكور والمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه.
وتضمنت العريضة طعنا في فصول هذا القانون البالغ عددها ثلاثة باعتبارها مخالفة لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدستور وللفصول 10 و15 و21 الواردة به .
وتمّ التأكيد وفق ما صرح به رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي لـ(وات) سابقا على أنّ هذا القانون يكرّس لعدم إحترام مبدأ المساواة بين المواطنين والتمييز بينهم بمنحه امتيازات لأشخاص دون غيرهم كما انه يؤسّس لإهدار المال العام لتمويله أشخاص وأحزاب من المالية العمومية وفق تعبيره.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، قد صادق يوم 2 جانفي 2017 على مشروع قانون متعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية ،بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 آخرين.
كما يشار إلى أنّ آراء النواب قد تباينت آنذاك بخصوص هذا القانون بين من اعتبره مجديا ويكرس حياد الإدارة ويعطي للمترشحين هامشا من الاستقلالية للعمل بكل أريحية، وبين من اعتبره مضرا بالإدارة وبالوظيفة العمومية، إذ أن تمتيع الموظفين بعطلة استثنائية بمناسبة ترشحهم للانتخابات، سيزيد من تعطيل عمل الإدارة وإفراغها من الكفاءات.
أفاد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر بأن الهيئة قرّرت التصريح بعدم دستورية مشروع قانون عدد 78 لسنة 2017 المتعلّق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهويّة والبلدية بعد قبول الطعن فيه شكلا واصلا .
وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء أنّ الهيئة اتخذت قرارها إثر انعقاد جلستها امس الثلاثاء للنظر في الطعن الذي تلقته من قبل مجموعة من نواب البرلمان بتاريخ 8 جانفي الجاري .
وكان عدد من نواب الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس و نواب مستقلون قدموا عريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن في القانون المذكور والمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه.
وتضمنت العريضة طعنا في فصول هذا القانون البالغ عددها ثلاثة باعتبارها مخالفة لمقتضيات الفقرة الثالثة من توطئة الدستور وللفصول 10 و15 و21 الواردة به .
وتمّ التأكيد وفق ما صرح به رئيس الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي لـ(وات) سابقا على أنّ هذا القانون يكرّس لعدم إحترام مبدأ المساواة بين المواطنين والتمييز بينهم بمنحه امتيازات لأشخاص دون غيرهم كما انه يؤسّس لإهدار المال العام لتمويله أشخاص وأحزاب من المالية العمومية وفق تعبيره.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب، قد صادق يوم 2 جانفي 2017 على مشروع قانون متعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية ،بموافقة 92 نائبا ورفض 21 نائبا واحتفاظ 13 آخرين.
كما يشار إلى أنّ آراء النواب قد تباينت آنذاك بخصوص هذا القانون بين من اعتبره مجديا ويكرس حياد الإدارة ويعطي للمترشحين هامشا من الاستقلالية للعمل بكل أريحية، وبين من اعتبره مضرا بالإدارة وبالوظيفة العمومية، إذ أن تمتيع الموظفين بعطلة استثنائية بمناسبة ترشحهم للانتخابات، سيزيد من تعطيل عمل الإدارة وإفراغها من الكفاءات.
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018