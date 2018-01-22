نبيل الكوكي مدربا جديدا لـ"البقلاوة"

تونس- الشروق اون لاين- مراد الخترشي: توصلت هيئة جلال بن عيسى قبل قليل الى اتفاق رسمي مع المدرب نبيل الكوكي ليقود سفينة "البقلاوة" خلفا للمدرب محمد الكوكي. وبين رئيس النادي جلال بن عيسى في تصريح لـ"الشروق اون لاين" ان الاتفاق مع الكوكي كان بعد سلسلة من المشاورات من أجل ايجاد المدرب الذي يمكنه ان يكون ملما بكرة القدم التونسية ويعرف عن قرب فريق الملعب التونسي وتتوفر فيه الخبرة لمواصلة المشوار.