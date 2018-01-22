منوبة: القبض على شخص يتاجر في جهازين لاسلكيين

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة تمكنت يوم امس الثلاثلاء من القبض على شخص عمره 24 سنة قاطن بالجهة وحجزت لديه جهازين يدويين لاسلكيين كان ينوي التفريط فيهما بالبيع على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وباستشارة النيابة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بحجز الجهازين واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن ماسكها.