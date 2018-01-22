سفيرة كندا في سوسة: قريبا 4 رحلات أسبوعية بين تونس وكندا

الشروق أون لاين – مكتب الساحل ـ مكرم السعيدي: قالت سفيرة كندا بتونس اليوم إن هناك مؤشرات سياحية واعدة في تونس في هذا الموسم مؤكدة أنّ هناك مساعي لتشجيع السياح الكنديين للقدوم إلى تونس.

وأوضحت السفيرة التي تزور سوسة في لقاء مع "الشروق أون لاين" أنّ هناك برنامجا لتنظيم أربع رحلات مباشرة بين تونس وكندا أسبوعيا مشيرة إلى عدة تظاهرات ثقافية سيتم تنظيمها في تونس وخاصة في سوسة، وهو ما سيكون عاملا لجلب السياح، حسب تأكيدها.