36 الف و55 امنيا وعسكريا قاموا بعملية التسجيل للانتخابات البلدية

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قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إن 36 ألفا و55 أمنيا وعسكريا، قاموا بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات البلدية أي ما يعادل 0،67 بالمائة من السجل الانتخابي .
وأضاف البرينصي، بأن قرارا ترتيبيا مشتركا سيصدرعن هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري (الهايكا) حول تنظيم عمل وسائل الاعلام يوم الاقتراع المخصص للامنيين والعسكريين المقرر اجراؤه يوم 29 افريل 2018.
وبيّن أن هناك ''اتجاه لعدم السماح لوسائل الاعلام بإجراء عمليات سبر أراء موجهة للأمنيين والعسكريين بعد قيامهم بالاقتراع، حتى لا يستشف من ذلك توجها سياسيا معينا لهذه الفئة المهنية التي من الواجب أن تحافظ على حياديتها إزاء مختلف الاطراف السياسية، إلى جانب ضرورة احترام مبدأ سرية الاقتراع''، وفق تقديره.
كما أشار إلى أن عمليات فرز أصوات القوات الحاملة للسلاح، ستتم مع الفرز الاجمالي للأصوات بعد يوم 6 ماي، تاريخ الانتخابات البلدية لعموم المواطنين.
وبخصوص، الترتيبات المتعلقة بمكاتب الاقتراع في انتخابات الأمنيين والعسكريين، قال البرينصي، إنه سيتم فتح هذه المكاتب حسب التواجد السكاني والكثافة الديمغرافية للأمنيين والعسكريين عملا بقاعدة تجميع المسجلين في مكاتب معينة لتجنب وضع مكاتب اقتراع لعدد قليل من الناخبين .
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت اعلنت أن الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية ستنطلق يوم 13 فيفري المقبل على الساعة صفر إلى غاية موعد الاقتراع المقرر يوم 6 ماي 2018.
وتنقسم الفترة الانتخابية إلى 3مراحل، وهي، ما قبل الحملة وتنطلق من 13 فيفري إلى غاية 13 أفريل 2018، تليها مرحلة الحملة التي تنطلق من 14 أفريل إلى غاية 4 ماي المقبل، ثم فترة الصمت الانتخابي يوم 5 ماي 2018
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إن 36 ألفا و55 أمنيا وعسكريا، قاموا بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات البلدية أي ما يعادل 0،67 بالمائة من السجل الانتخابي .
وأضاف البرينصي، بأن قرارا ترتيبيا مشتركا سيصدرعن هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري (الهايكا) حول تنظيم عمل وسائل الاعلام يوم الاقتراع المخصص للامنيين والعسكريين المقرر اجراؤه يوم 29 افريل 2018.
وبيّن أن هناك ''اتجاه لعدم السماح لوسائل الاعلام بإجراء عمليات سبر أراء موجهة للأمنيين والعسكريين بعد قيامهم بالاقتراع، حتى لا يستشف من ذلك توجها سياسيا معينا لهذه الفئة المهنية التي من الواجب أن تحافظ على حياديتها إزاء مختلف الاطراف السياسية، إلى جانب ضرورة احترام مبدأ سرية الاقتراع''، وفق تقديره.
كما أشار إلى أن عمليات فرز أصوات القوات الحاملة للسلاح، ستتم مع الفرز الاجمالي للأصوات بعد يوم 6 ماي، تاريخ الانتخابات البلدية لعموم المواطنين.
وبخصوص، الترتيبات المتعلقة بمكاتب الاقتراع في انتخابات الأمنيين والعسكريين، قال البرينصي، إنه سيتم فتح هذه المكاتب حسب التواجد السكاني والكثافة الديمغرافية للأمنيين والعسكريين عملا بقاعدة تجميع المسجلين في مكاتب معينة لتجنب وضع مكاتب اقتراع لعدد قليل من الناخبين .
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت اعلنت أن الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية ستنطلق يوم 13 فيفري المقبل على الساعة صفر إلى غاية موعد الاقتراع المقرر يوم 6 ماي 2018.
وتنقسم الفترة الانتخابية إلى 3مراحل، وهي، ما قبل الحملة وتنطلق من 13 فيفري إلى غاية 13 أفريل 2018، تليها مرحلة الحملة التي تنطلق من 14 أفريل إلى غاية 4 ماي المقبل، ثم فترة الصمت الانتخابي يوم 5 ماي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018