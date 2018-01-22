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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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36 الف و55 امنيا وعسكريا قاموا بعملية التسجيل للانتخابات البلدية
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السياسي
36 الف و55 امنيا وعسكريا قاموا بعملية التسجيل للانتخابات البلدية
24 جانفي 2018 | 12:24

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إن 36 ألفا و55 أمنيا وعسكريا، قاموا بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات البلدية أي ما يعادل 0،67 بالمائة من السجل الانتخابي .

وأضاف البرينصي، بأن قرارا ترتيبيا مشتركا سيصدرعن هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري (الهايكا) حول تنظيم عمل وسائل الاعلام يوم الاقتراع المخصص للامنيين والعسكريين المقرر اجراؤه يوم 29 افريل 2018.

 وبيّن أن هناك ''اتجاه لعدم السماح لوسائل الاعلام بإجراء عمليات سبر أراء موجهة للأمنيين والعسكريين بعد قيامهم بالاقتراع، حتى لا يستشف من ذلك توجها سياسيا معينا لهذه الفئة المهنية التي من الواجب أن تحافظ على حياديتها إزاء مختلف الاطراف السياسية، إلى جانب ضرورة احترام مبدأ سرية الاقتراع''، وفق تقديره.

كما أشار إلى أن عمليات فرز أصوات القوات الحاملة للسلاح، ستتم مع الفرز الاجمالي للأصوات بعد يوم 6 ماي، تاريخ الانتخابات البلدية لعموم المواطنين.

وبخصوص، الترتيبات المتعلقة بمكاتب الاقتراع في انتخابات الأمنيين والعسكريين، قال البرينصي، إنه سيتم فتح هذه المكاتب حسب التواجد السكاني والكثافة الديمغرافية للأمنيين والعسكريين عملا بقاعدة تجميع المسجلين في مكاتب معينة لتجنب وضع مكاتب اقتراع لعدد قليل من الناخبين .

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت اعلنت أن الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية ستنطلق يوم 13 فيفري المقبل على الساعة صفر إلى غاية موعد الاقتراع المقرر يوم 6 ماي 2018.

وتنقسم الفترة الانتخابية إلى 3مراحل، وهي، ما قبل الحملة وتنطلق من 13 فيفري إلى غاية 13 أفريل 2018، تليها مرحلة الحملة التي تنطلق من 14 أفريل إلى غاية 4 ماي المقبل، ثم فترة الصمت الانتخابي يوم 5 ماي 2018

وات
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السياسي
36 الف و55 امنيا وعسكريا قاموا بعملية التسجيل للانتخابات البلدية
24 جانفي 2018 | 12:24

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، إن 36 ألفا و55 أمنيا وعسكريا، قاموا بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات البلدية أي ما يعادل 0،67 بالمائة من السجل الانتخابي .

وأضاف البرينصي، بأن قرارا ترتيبيا مشتركا سيصدرعن هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاعلام السمعي والبصري (الهايكا) حول تنظيم عمل وسائل الاعلام يوم الاقتراع المخصص للامنيين والعسكريين المقرر اجراؤه يوم 29 افريل 2018.

 وبيّن أن هناك ''اتجاه لعدم السماح لوسائل الاعلام بإجراء عمليات سبر أراء موجهة للأمنيين والعسكريين بعد قيامهم بالاقتراع، حتى لا يستشف من ذلك توجها سياسيا معينا لهذه الفئة المهنية التي من الواجب أن تحافظ على حياديتها إزاء مختلف الاطراف السياسية، إلى جانب ضرورة احترام مبدأ سرية الاقتراع''، وفق تقديره.

كما أشار إلى أن عمليات فرز أصوات القوات الحاملة للسلاح، ستتم مع الفرز الاجمالي للأصوات بعد يوم 6 ماي، تاريخ الانتخابات البلدية لعموم المواطنين.

وبخصوص، الترتيبات المتعلقة بمكاتب الاقتراع في انتخابات الأمنيين والعسكريين، قال البرينصي، إنه سيتم فتح هذه المكاتب حسب التواجد السكاني والكثافة الديمغرافية للأمنيين والعسكريين عملا بقاعدة تجميع المسجلين في مكاتب معينة لتجنب وضع مكاتب اقتراع لعدد قليل من الناخبين .

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت اعلنت أن الفترة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية ستنطلق يوم 13 فيفري المقبل على الساعة صفر إلى غاية موعد الاقتراع المقرر يوم 6 ماي 2018.

وتنقسم الفترة الانتخابية إلى 3مراحل، وهي، ما قبل الحملة وتنطلق من 13 فيفري إلى غاية 13 أفريل 2018، تليها مرحلة الحملة التي تنطلق من 14 أفريل إلى غاية 4 ماي المقبل، ثم فترة الصمت الانتخابي يوم 5 ماي 2018

وات
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