منظمة الأعراف تعرب عن ارتياحها لسحب تونس من القائمة السوداء

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن ارتياحه لقرار بلدان الاتحاد الأوروبي إصلاح الوضعية وسحب تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة كجنات ضريبية.

وشدّد في بيان صادر له اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، أهمية مواصلة عمل كل الأطراف على تلافي الضرر الذي لحق صورة تونس جراء هذا التصنيف وعلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الديبلوماسية الاقتصادية في هذا المجال.

كما أكد الاتحاد على أهمية العلاقات التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي داعيا إلى ضرورة العمل على مزيد دعمها باعتبار مشاريع الشراكة والتعاون العديدة التي تربط بين الطرفين.