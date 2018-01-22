بنزرت: ايقاف 22 محل تفتيش في حملة امنية

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مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- بدر الدين عرعار: اسفرت حملة امنية قامت بها وحدات الحرس التابعة لإقليم الحرس ببنزرت عن ايقاف 17 عنصر مفتش عنهم للجهات الامنية والسجنية والقضائية والقيام بعدد 17 مداهمة لعناصر سلفية وايقاف عنصر يشتبه بانتمائه لتنظيم ارهابي وجاري البحث معه اضافة لإيقاف 4 انفار من اجل سرقة مواشي وحجز 3 بنادق صيد عيار 16 وعدد 7 خراطيش تنفيذ عدد 2 احكام وارجاع 90 هكتار لأصحابه بمعتمدية ماطر، تحرير 90 محضر عدلي، تحرير 21 محضر جبائي رفع 197 مخالفة مرورية القيام 13028 مراقبة تنفيذية ودرس حالة مراقبة 702 وسيلة نقل وحجز 27 رخصة معلقة، تسجيل 66 محضر رادار، حجز 4 دراجات نارية غير حامل اصحابها لأوراق صلاحية الجولان وحجز سيارة هي محل تتبع قضائي حسب ما افادنا به النقيب منير الرياحي رئيس مكتب الاعلام والاتصال بإقليم الحرس الوطني ببنزرت .
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- بدر الدين عرعار: اسفرت حملة امنية قامت بها وحدات الحرس التابعة لإقليم الحرس ببنزرت عن ايقاف 17 عنصر مفتش عنهم للجهات الامنية والسجنية والقضائية والقيام بعدد 17 مداهمة لعناصر سلفية وايقاف عنصر يشتبه بانتمائه لتنظيم ارهابي وجاري البحث معه اضافة لإيقاف 4 انفار من اجل سرقة مواشي وحجز 3 بنادق صيد عيار 16 وعدد 7 خراطيش تنفيذ عدد 2 احكام وارجاع 90 هكتار لأصحابه بمعتمدية ماطر، تحرير 90 محضر عدلي، تحرير 21 محضر جبائي رفع 197 مخالفة مرورية القيام 13028 مراقبة تنفيذية ودرس حالة مراقبة 702 وسيلة نقل وحجز 27 رخصة معلقة، تسجيل 66 محضر رادار، حجز 4 دراجات نارية غير حامل اصحابها لأوراق صلاحية الجولان وحجز سيارة هي محل تتبع قضائي حسب ما افادنا به النقيب منير الرياحي رئيس مكتب الاعلام والاتصال بإقليم الحرس الوطني ببنزرت .
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018