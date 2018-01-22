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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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بنزرت: ايقاف 22 محل تفتيش في حملة امنية
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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القضائي
بنزرت: ايقاف 22 محل تفتيش في حملة امنية
24 جانفي 2018 | 12:18

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين-  بدر الدين عرعار: اسفرت حملة امنية قامت بها وحدات الحرس التابعة لإقليم الحرس ببنزرت عن ايقاف 17 عنصر مفتش عنهم للجهات الامنية والسجنية والقضائية والقيام بعدد 17 مداهمة لعناصر سلفية وايقاف عنصر يشتبه بانتمائه لتنظيم ارهابي وجاري البحث معه اضافة لإيقاف 4 انفار من اجل سرقة مواشي وحجز 3 بنادق صيد عيار 16 وعدد 7 خراطيش تنفيذ عدد 2 احكام وارجاع 90 هكتار لأصحابه بمعتمدية ماطر، تحرير 90 محضر عدلي، تحرير 21 محضر جبائي  رفع 197 مخالفة مرورية  القيام 13028 مراقبة تنفيذية ودرس حالة مراقبة 702 وسيلة  نقل وحجز 27 رخصة معلقة، تسجيل 66 محضر رادار، حجز 4 دراجات نارية غير حامل اصحابها لأوراق صلاحية الجولان وحجز سيارة هي محل تتبع قضائي حسب ما افادنا به النقيب منير الرياحي رئيس مكتب الاعلام والاتصال بإقليم الحرس الوطني ببنزرت .

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القضائي
بنزرت: ايقاف 22 محل تفتيش في حملة امنية
24 جانفي 2018 | 12:18

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين-  بدر الدين عرعار: اسفرت حملة امنية قامت بها وحدات الحرس التابعة لإقليم الحرس ببنزرت عن ايقاف 17 عنصر مفتش عنهم للجهات الامنية والسجنية والقضائية والقيام بعدد 17 مداهمة لعناصر سلفية وايقاف عنصر يشتبه بانتمائه لتنظيم ارهابي وجاري البحث معه اضافة لإيقاف 4 انفار من اجل سرقة مواشي وحجز 3 بنادق صيد عيار 16 وعدد 7 خراطيش تنفيذ عدد 2 احكام وارجاع 90 هكتار لأصحابه بمعتمدية ماطر، تحرير 90 محضر عدلي، تحرير 21 محضر جبائي  رفع 197 مخالفة مرورية  القيام 13028 مراقبة تنفيذية ودرس حالة مراقبة 702 وسيلة  نقل وحجز 27 رخصة معلقة، تسجيل 66 محضر رادار، حجز 4 دراجات نارية غير حامل اصحابها لأوراق صلاحية الجولان وحجز سيارة هي محل تتبع قضائي حسب ما افادنا به النقيب منير الرياحي رئيس مكتب الاعلام والاتصال بإقليم الحرس الوطني ببنزرت .

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منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018 السّاعة 18:13
مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – حميدة المحمودي: عمد مواطن أصيل منطقة ام هاني بمعتمديه منزل بورقيبة من ولاية...
المزيد >>
سبيبة: الإطاحة بخلية دعم وإسناد لكتيبة "جند الخلافة" الموالية لتنظيم داعش الإرهابي
24 جانفي 2018 السّاعة 17:50
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه على إثر نجاح وحدات إقليم الحرس...
المزيد >>
رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018 السّاعة 17:41
الشروق اون لاين – ايمان بن عزيزة: قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم رفض الافراج عن سمير...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
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