بنزرت: ايقاف 22 محل تفتيش في حملة امنية

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين- بدر الدين عرعار: اسفرت حملة امنية قامت بها وحدات الحرس التابعة لإقليم الحرس ببنزرت عن ايقاف 17 عنصر مفتش عنهم للجهات الامنية والسجنية والقضائية والقيام بعدد 17 مداهمة لعناصر سلفية وايقاف عنصر يشتبه بانتمائه لتنظيم ارهابي وجاري البحث معه اضافة لإيقاف 4 انفار من اجل سرقة مواشي وحجز 3 بنادق صيد عيار 16 وعدد 7 خراطيش تنفيذ عدد 2 احكام وارجاع 90 هكتار لأصحابه بمعتمدية ماطر، تحرير 90 محضر عدلي، تحرير 21 محضر جبائي رفع 197 مخالفة مرورية القيام 13028 مراقبة تنفيذية ودرس حالة مراقبة 702 وسيلة نقل وحجز 27 رخصة معلقة، تسجيل 66 محضر رادار، حجز 4 دراجات نارية غير حامل اصحابها لأوراق صلاحية الجولان وحجز سيارة هي محل تتبع قضائي حسب ما افادنا به النقيب منير الرياحي رئيس مكتب الاعلام والاتصال بإقليم الحرس الوطني ببنزرت .