أكودة :القبض على تكفيري عائد من إحدى بؤر التوتر مفتش عنه ومحكوم عليه بالسجن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكن يوم 23 جانفي 2018 مركز الأمن الوطني بأكودة ولاية سوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عائد من إحدى بؤر التوتر ومحكوم بسنة سجن مع النفاذ العاجل من أجل "محاولة القتل العمد والإضرار عمدا بأملاك الغير"

باستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.