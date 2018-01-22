تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى أضعف مستوى في 15 عاما

أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018، أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى منذ 15 عاما.

ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع العجز التجاري في تونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليار دولار) في نهاية 2017 مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا.

وقال البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني إن احتياطي البلاد تراجع إلى 12.306 مليار دينار في 23 جانفي، بعد أن كان يغطي واردات 106 أيام قبل عام.

المصدر: رويترز