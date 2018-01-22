منزل شاكر: القبض على 4 أشخاص من اجل سرقة 150 كلغ من محصول الزيتون

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكن يوم 23 جانفي 2018 مركز الحرس الوطني بمنزل شاكر ولاية صفاقس من الكشف عن عملية سرقة 150 كلغ من محصول الزيتون من داخل ضيعة فلاحية كائنة بالجهة والقت القبض على 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 سنة مورطين في السرقة.

وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت للمركز المذكور بإرجاع المسروق إلى صاحبه والإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانهم.