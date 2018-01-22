قفصة: الميراوي يخلف نفسه في اتحاد الشغل و5 اعضاء جدد في المكتب التنفيذي

مكتب قفصة-الشروق اون لاين - عادل عكرمي: حاز محمد الصغير الميراوي على ثقة اعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ليخلف نفسه ويواصل المشوار لدورة ثانية على راس المكتب التنفيذي الجهوي الذي شهد صعود 5 عناصر جديدة و هم لزهر السعيدي وساسي عامر وبوبكر اليعقوبي وسعاد تليجاني (قطاع النقل البري ) ونزيهة خديمي (التعليم العالي ) فيما تم تجديد الثقة في كل من عمار العكرمي وعلي عبد الله و رشيد عميد وعلي ماجدي وجمال صدراوي . ولئن غابت الى حد ما التجاذبات السياسية على حسابات المؤتمر فان عديد المتابعين للشأن النقابي الجهوي يؤكدون ان توازنات "عروشية " و "قطاعية" كانت حاضرة في اختيار اعضاء المكتب التنفيذي الجديد مما اثار عديد التعليقات وبعض الغضب لدى عدد من المترشحين و انصارهم و منهم نواب قطاع التعليم الثانوي الذين اعتبروا ان "الماكينة الانتخابية " لعبت دورها في اقصاء مرشحهم الحاصل على ثقة الاغلبية المطلقة لنواب القطاع و تصعيد مرشح لم يتمكن من كسب معركة النقابة الاساسية للتعليم الثانوي ولا النقابة الجهوية .