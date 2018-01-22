قفصة: الميراوي يخلف نفسه في اتحاد الشغل و5 اعضاء جدد في المكتب التنفيذي

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مكتب قفصة-الشروق اون لاين - عادل عكرمي: حاز محمد الصغير الميراوي على ثقة اعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ليخلف نفسه ويواصل المشوار لدورة ثانية على راس المكتب التنفيذي الجهوي الذي شهد صعود 5 عناصر جديدة و هم لزهر السعيدي وساسي عامر وبوبكر اليعقوبي وسعاد تليجاني (قطاع النقل البري ) ونزيهة خديمي (التعليم العالي ) فيما تم تجديد الثقة في كل من عمار العكرمي وعلي عبد الله و رشيد عميد وعلي ماجدي وجمال صدراوي . ولئن غابت الى حد ما التجاذبات السياسية على حسابات المؤتمر فان عديد المتابعين للشأن النقابي الجهوي يؤكدون ان توازنات "عروشية " و "قطاعية" كانت حاضرة في اختيار اعضاء المكتب التنفيذي الجديد مما اثار عديد التعليقات وبعض الغضب لدى عدد من المترشحين و انصارهم و منهم نواب قطاع التعليم الثانوي الذين اعتبروا ان "الماكينة الانتخابية " لعبت دورها في اقصاء مرشحهم الحاصل على ثقة الاغلبية المطلقة لنواب القطاع و تصعيد مرشح لم يتمكن من كسب معركة النقابة الاساسية للتعليم الثانوي ولا النقابة الجهوية .
مكتب قفصة-الشروق اون لاين - عادل عكرمي: حاز محمد الصغير الميراوي على ثقة اعضاء المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة ليخلف نفسه ويواصل المشوار لدورة ثانية على راس المكتب التنفيذي الجهوي الذي شهد صعود 5 عناصر جديدة و هم لزهر السعيدي وساسي عامر وبوبكر اليعقوبي وسعاد تليجاني (قطاع النقل البري ) ونزيهة خديمي (التعليم العالي ) فيما تم تجديد الثقة في كل من عمار العكرمي وعلي عبد الله و رشيد عميد وعلي ماجدي وجمال صدراوي . ولئن غابت الى حد ما التجاذبات السياسية على حسابات المؤتمر فان عديد المتابعين للشأن النقابي الجهوي يؤكدون ان توازنات "عروشية " و "قطاعية" كانت حاضرة في اختيار اعضاء المكتب التنفيذي الجديد مما اثار عديد التعليقات وبعض الغضب لدى عدد من المترشحين و انصارهم و منهم نواب قطاع التعليم الثانوي الذين اعتبروا ان "الماكينة الانتخابية " لعبت دورها في اقصاء مرشحهم الحاصل على ثقة الاغلبية المطلقة لنواب القطاع و تصعيد مرشح لم يتمكن من كسب معركة النقابة الاساسية للتعليم الثانوي ولا النقابة الجهوية .
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
-
16:43بالفيديو: اصاغر الترجي يهزمون الميلان في دورة الكاس الدولية
24 جانفي 2018