تونس على رأس قائمة أكثر الدول العربية والأفريقية ابتكاراً

تم اختيار تونس ضمن الـ50 دولة الأكثر ابتكارا في العالم، حسب المجلة الأمريكية «بلومبرغ

وقد تحصلت تونس على معدل 51.18 من مجموع 100 لتكون بذلك في المركز 46 من جملة 80، وذلك وفق مؤشر الابتكار

ويتمحور هذا المؤشر الذي يقيس تأثير الابتكار على اقتصاد كل بلد، حول 7 معايير أساسيَّة، وهي: البحث والتطوير، والقيمة المضافة للصناعة التحويلية، والإنتاجية، وكثافة التكنولوجيا العالية، وفعالية القطاع الثالث، وتركيز الباحثين وعدد براءات الاختراع.

ووفقاً لهذه الدراسة، فإن تونس على رأس قائمة الدول العربية والأفريقية.

وحسب هذه الدراسة، فإن كوريا الجنوبية، السويد، وألمانيا هي الدول الأكثر ابتكاراً.