الكاف: القبض على تكفيري مفتّش عنه من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالكاف تمكنت صباح اليوم الاربعاء من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 35 سنة قاطن بولاية نابل مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس 01 من أجل "الإنتماء إلى تنظيم إرهابي" ومحكوم عليه بـ 21 سنة سجنا.

وتم الاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.