المهندسون ينفذون اضرابا عاما اليوم وغدا

ينفّذ مهندسو تونس في الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية بكامل البلاد إضرابا عاما اليوم الأربعاء وغدا الخميس 24 و25 جانفي 2018.

ويأتي هذا القرار بدعوة من عمادة المهندسين التونسيين "بعد أن استنفذت كل سبل الحوار مع الحكومة بشان ملف تردي الوضعية المادية والمعنوية رغم إقرارها الضمني بشرعية مطالب المهندسين" حسب نص البيان.