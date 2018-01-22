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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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إشبيلية يطيح أتلتيكو مدريد من كأس إسبانيا
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الأولى
إشبيلية يطيح أتلتيكو مدريد من كأس إسبانيا
24 جانفي 2018 | 08:45

إشبيلية يحسم أولى بطاقات نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد أن هزم ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 خلال مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الطرفين على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

حسم إشبيلية أولى بطاقات نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد أن هزم ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 خلال مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الطرفين على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

ولم يمنح الفريق الأندلسي الضيوف القادمين من مدريد أي مهلة لالتقاط الأنفاس وباغتوهم بهدف مبكر بعد 30 ثانية بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة عبر القائد سيرجيو إسكوديرو.

إلا أن الفرنسي أنطوان غريزمان أعاد أتلتيكو للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 13 وبطريقة رائعة إثر تسديدة بعيدة المدى على الطائر.

وفي الشوط الثاني، أعاد الأرجنتيني إيفر بانيغا أصحاب الأرض للتقدم بعد 3 دقائق من ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الفريق المدريدي عن هدف ثان قضى بابلو سارابيا على آماله بالهدف الثالث قبل 11 دقيقة من النهاية عقب تسديدة من داخل المنطقة مرت على يمين ميغيل أنخل مويا.

وبعد أن كرر فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في عقر دار أتلتيكو 2-1، حجز لاعبو المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا مقعدهم في نصف النهائي بإجمالي المواجهتين (5-2).

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الأولى
إشبيلية يطيح أتلتيكو مدريد من كأس إسبانيا
24 جانفي 2018 | 08:45

إشبيلية يحسم أولى بطاقات نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد أن هزم ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 خلال مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الطرفين على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

حسم إشبيلية أولى بطاقات نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد أن هزم ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 خلال مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الطرفين على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

ولم يمنح الفريق الأندلسي الضيوف القادمين من مدريد أي مهلة لالتقاط الأنفاس وباغتوهم بهدف مبكر بعد 30 ثانية بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة عبر القائد سيرجيو إسكوديرو.

إلا أن الفرنسي أنطوان غريزمان أعاد أتلتيكو للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 13 وبطريقة رائعة إثر تسديدة بعيدة المدى على الطائر.

وفي الشوط الثاني، أعاد الأرجنتيني إيفر بانيغا أصحاب الأرض للتقدم بعد 3 دقائق من ركلة جزاء.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الفريق المدريدي عن هدف ثان قضى بابلو سارابيا على آماله بالهدف الثالث قبل 11 دقيقة من النهاية عقب تسديدة من داخل المنطقة مرت على يمين ميغيل أنخل مويا.

وبعد أن كرر فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في عقر دار أتلتيكو 2-1، حجز لاعبو المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا مقعدهم في نصف النهائي بإجمالي المواجهتين (5-2).

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