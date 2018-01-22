إشبيلية يطيح أتلتيكو مدريد من كأس إسبانيا

-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
إشبيلية يحسم أولى بطاقات نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد أن هزم ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 خلال مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الطرفين على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".
حسم إشبيلية أولى بطاقات نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد أن هزم ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 خلال مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الطرفين على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".
ولم يمنح الفريق الأندلسي الضيوف القادمين من مدريد أي مهلة لالتقاط الأنفاس وباغتوهم بهدف مبكر بعد 30 ثانية بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة عبر القائد سيرجيو إسكوديرو.
إلا أن الفرنسي أنطوان غريزمان أعاد أتلتيكو للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 13 وبطريقة رائعة إثر تسديدة بعيدة المدى على الطائر.
وفي الشوط الثاني، أعاد الأرجنتيني إيفر بانيغا أصحاب الأرض للتقدم بعد 3 دقائق من ركلة جزاء.
وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الفريق المدريدي عن هدف ثان قضى بابلو سارابيا على آماله بالهدف الثالث قبل 11 دقيقة من النهاية عقب تسديدة من داخل المنطقة مرت على يمين ميغيل أنخل مويا.
وبعد أن كرر فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في عقر دار أتلتيكو 2-1، حجز لاعبو المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا مقعدهم في نصف النهائي بإجمالي المواجهتين (5-2).
إشبيلية يحسم أولى بطاقات نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد أن هزم ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 خلال مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الطرفين على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".
حسم إشبيلية أولى بطاقات نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بعد أن هزم ضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1 خلال مباراة إياب ربع النهائي التي جمعت الطرفين على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".
ولم يمنح الفريق الأندلسي الضيوف القادمين من مدريد أي مهلة لالتقاط الأنفاس وباغتوهم بهدف مبكر بعد 30 ثانية بتسديدة على الطائر من داخل المنطقة عبر القائد سيرجيو إسكوديرو.
إلا أن الفرنسي أنطوان غريزمان أعاد أتلتيكو للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 13 وبطريقة رائعة إثر تسديدة بعيدة المدى على الطائر.
وفي الشوط الثاني، أعاد الأرجنتيني إيفر بانيغا أصحاب الأرض للتقدم بعد 3 دقائق من ركلة جزاء.
وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الفريق المدريدي عن هدف ثان قضى بابلو سارابيا على آماله بالهدف الثالث قبل 11 دقيقة من النهاية عقب تسديدة من داخل المنطقة مرت على يمين ميغيل أنخل مويا.
وبعد أن كرر فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في عقر دار أتلتيكو 2-1، حجز لاعبو المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا مقعدهم في نصف النهائي بإجمالي المواجهتين (5-2).
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-