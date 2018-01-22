الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
غضب في الملاسين: خطف طفلة الـ14 سنة وابتزاز والدتها
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
الأولى
غضب في الملاسين: خطف طفلة الـ14 سنة وابتزاز والدتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 جانفي 2018

تونس «الشروق»:
علمت «الشروق» من مصدر مطلع أن منحرفا خطيرا في 25 من عمره قام بخطف طفلة 14 سنة وأصبح يهدد والدتها إن أعلمت وحدات الامن كما تم مساء أمس القبض على والده بعد أن تبين تورطه في الجريمة ... وقامت مساء أمس وحدات الشرطة العدلية بالسيجومي من القبض على والد المتهم بعد ان تبين انه متورط في عملية ابتزاز والدة الطفلة هذا بالاضافة الى حجز تسجيل هاتفي يدين الاب وابنه وأكّد مصدرنا انه تم مداهمة منزل المتهم ولكنه تمكن من الفرار.
الخطف
وانطلقت جريمة الخطف يوم الجمعة الفارط حيث أكّدت والدة الضحية ان ابنتها ذات 14 سنة مفقودة من منزل عائلتها منذ خمسة أيام وبعد ساعات من خطفها اتصل بها المتهم وهو منحرف في 25 من عمره وصادر بشأنه منشور تفتيش وطلب منها عدم إعلام وحدات الامن بالمنطقة.
وأضافت انه بعد مرور يومين من عملية الخطف اتصل بها المتهم وأكّد له أنه مستعد للزواج من ابنتها حتى لا يتعرض للسجن مؤكدة أن والديه متورطان في خطف ابنتها خاصة بعد ان اتصلا بها وطلب منها الموافقة على طلب ابنها حتى لا يدخل السجن مهددين إياها بالانتقام منها في صورة رفضها لطلبهم
انتشرت أمس وحدات الامن الوطني بالسيجومي في كل الاماكن التي من الممكن ان يتواجد فيها المتهم سواء داخل المنطقة او خارجها وتم تطويق منزل عائلته هذا بالاضافة الى القبض على والده بعد استشارة النيابة العمومية وأثناء عملية البحث عن المتهم تم القبض على عناصر اجرامية متورطة في عمليات سطو وسرقات و«براكاجات» ضد سواق تاكسي وطلبة ومتوافدين على السوق.

منى البوعزيزي
تقرؤون أيضا
كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018 السّاعة 20:31
دارت اليوم مباريات الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة وقد اسفرت...
المزيد >>
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
غضب في الملاسين: خطف طفلة الـ14 سنة وابتزاز والدتها
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 جانفي 2018

تونس «الشروق»:
علمت «الشروق» من مصدر مطلع أن منحرفا خطيرا في 25 من عمره قام بخطف طفلة 14 سنة وأصبح يهدد والدتها إن أعلمت وحدات الامن كما تم مساء أمس القبض على والده بعد أن تبين تورطه في الجريمة ... وقامت مساء أمس وحدات الشرطة العدلية بالسيجومي من القبض على والد المتهم بعد ان تبين انه متورط في عملية ابتزاز والدة الطفلة هذا بالاضافة الى حجز تسجيل هاتفي يدين الاب وابنه وأكّد مصدرنا انه تم مداهمة منزل المتهم ولكنه تمكن من الفرار.
الخطف
وانطلقت جريمة الخطف يوم الجمعة الفارط حيث أكّدت والدة الضحية ان ابنتها ذات 14 سنة مفقودة من منزل عائلتها منذ خمسة أيام وبعد ساعات من خطفها اتصل بها المتهم وهو منحرف في 25 من عمره وصادر بشأنه منشور تفتيش وطلب منها عدم إعلام وحدات الامن بالمنطقة.
وأضافت انه بعد مرور يومين من عملية الخطف اتصل بها المتهم وأكّد له أنه مستعد للزواج من ابنتها حتى لا يتعرض للسجن مؤكدة أن والديه متورطان في خطف ابنتها خاصة بعد ان اتصلا بها وطلب منها الموافقة على طلب ابنها حتى لا يدخل السجن مهددين إياها بالانتقام منها في صورة رفضها لطلبهم
انتشرت أمس وحدات الامن الوطني بالسيجومي في كل الاماكن التي من الممكن ان يتواجد فيها المتهم سواء داخل المنطقة او خارجها وتم تطويق منزل عائلته هذا بالاضافة الى القبض على والده بعد استشارة النيابة العمومية وأثناء عملية البحث عن المتهم تم القبض على عناصر اجرامية متورطة في عمليات سطو وسرقات و«براكاجات» ضد سواق تاكسي وطلبة ومتوافدين على السوق.

منى البوعزيزي
تقرؤون أيضا
كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018 السّاعة 20:31
دارت اليوم مباريات الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة وقد اسفرت...
المزيد >>
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
﻿