غضب في الملاسين: خطف طفلة الـ14 سنة وابتزاز والدتها

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تونس «الشروق»:
علمت «الشروق» من مصدر مطلع أن منحرفا خطيرا في 25 من عمره قام بخطف طفلة 14 سنة وأصبح يهدد والدتها إن أعلمت وحدات الامن كما تم مساء أمس القبض على والده بعد أن تبين تورطه في الجريمة ... وقامت مساء أمس وحدات الشرطة العدلية بالسيجومي من القبض على والد المتهم بعد ان تبين انه متورط في عملية ابتزاز والدة الطفلة هذا بالاضافة الى حجز تسجيل هاتفي يدين الاب وابنه وأكّد مصدرنا انه تم مداهمة منزل المتهم ولكنه تمكن من الفرار.
الخطف
وانطلقت جريمة الخطف يوم الجمعة الفارط حيث أكّدت والدة الضحية ان ابنتها ذات 14 سنة مفقودة من منزل عائلتها منذ خمسة أيام وبعد ساعات من خطفها اتصل بها المتهم وهو منحرف في 25 من عمره وصادر بشأنه منشور تفتيش وطلب منها عدم إعلام وحدات الامن بالمنطقة.
وأضافت انه بعد مرور يومين من عملية الخطف اتصل بها المتهم وأكّد له أنه مستعد للزواج من ابنتها حتى لا يتعرض للسجن مؤكدة أن والديه متورطان في خطف ابنتها خاصة بعد ان اتصلا بها وطلب منها الموافقة على طلب ابنها حتى لا يدخل السجن مهددين إياها بالانتقام منها في صورة رفضها لطلبهم
انتشرت أمس وحدات الامن الوطني بالسيجومي في كل الاماكن التي من الممكن ان يتواجد فيها المتهم سواء داخل المنطقة او خارجها وتم تطويق منزل عائلته هذا بالاضافة الى القبض على والده بعد استشارة النيابة العمومية وأثناء عملية البحث عن المتهم تم القبض على عناصر اجرامية متورطة في عمليات سطو وسرقات و«براكاجات» ضد سواق تاكسي وطلبة ومتوافدين على السوق.
تونس «الشروق»:
علمت «الشروق» من مصدر مطلع أن منحرفا خطيرا في 25 من عمره قام بخطف طفلة 14 سنة وأصبح يهدد والدتها إن أعلمت وحدات الامن كما تم مساء أمس القبض على والده بعد أن تبين تورطه في الجريمة ... وقامت مساء أمس وحدات الشرطة العدلية بالسيجومي من القبض على والد المتهم بعد ان تبين انه متورط في عملية ابتزاز والدة الطفلة هذا بالاضافة الى حجز تسجيل هاتفي يدين الاب وابنه وأكّد مصدرنا انه تم مداهمة منزل المتهم ولكنه تمكن من الفرار.
الخطف
وانطلقت جريمة الخطف يوم الجمعة الفارط حيث أكّدت والدة الضحية ان ابنتها ذات 14 سنة مفقودة من منزل عائلتها منذ خمسة أيام وبعد ساعات من خطفها اتصل بها المتهم وهو منحرف في 25 من عمره وصادر بشأنه منشور تفتيش وطلب منها عدم إعلام وحدات الامن بالمنطقة.
وأضافت انه بعد مرور يومين من عملية الخطف اتصل بها المتهم وأكّد له أنه مستعد للزواج من ابنتها حتى لا يتعرض للسجن مؤكدة أن والديه متورطان في خطف ابنتها خاصة بعد ان اتصلا بها وطلب منها الموافقة على طلب ابنها حتى لا يدخل السجن مهددين إياها بالانتقام منها في صورة رفضها لطلبهم
انتشرت أمس وحدات الامن الوطني بالسيجومي في كل الاماكن التي من الممكن ان يتواجد فيها المتهم سواء داخل المنطقة او خارجها وتم تطويق منزل عائلته هذا بالاضافة الى القبض على والده بعد استشارة النيابة العمومية وأثناء عملية البحث عن المتهم تم القبض على عناصر اجرامية متورطة في عمليات سطو وسرقات و«براكاجات» ضد سواق تاكسي وطلبة ومتوافدين على السوق.
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-