غضب في الملاسين: خطف طفلة الـ14 سنة وابتزاز والدتها

تونس «الشروق»:

علمت «الشروق» من مصدر مطلع أن منحرفا خطيرا في 25 من عمره قام بخطف طفلة 14 سنة وأصبح يهدد والدتها إن أعلمت وحدات الامن كما تم مساء أمس القبض على والده بعد أن تبين تورطه في الجريمة ... وقامت مساء أمس وحدات الشرطة العدلية بالسيجومي من القبض على والد المتهم بعد ان تبين انه متورط في عملية ابتزاز والدة الطفلة هذا بالاضافة الى حجز تسجيل هاتفي يدين الاب وابنه وأكّد مصدرنا انه تم مداهمة منزل المتهم ولكنه تمكن من الفرار.

الخطف

وانطلقت جريمة الخطف يوم الجمعة الفارط حيث أكّدت والدة الضحية ان ابنتها ذات 14 سنة مفقودة من منزل عائلتها منذ خمسة أيام وبعد ساعات من خطفها اتصل بها المتهم وهو منحرف في 25 من عمره وصادر بشأنه منشور تفتيش وطلب منها عدم إعلام وحدات الامن بالمنطقة.

وأضافت انه بعد مرور يومين من عملية الخطف اتصل بها المتهم وأكّد له أنه مستعد للزواج من ابنتها حتى لا يتعرض للسجن مؤكدة أن والديه متورطان في خطف ابنتها خاصة بعد ان اتصلا بها وطلب منها الموافقة على طلب ابنها حتى لا يدخل السجن مهددين إياها بالانتقام منها في صورة رفضها لطلبهم

انتشرت أمس وحدات الامن الوطني بالسيجومي في كل الاماكن التي من الممكن ان يتواجد فيها المتهم سواء داخل المنطقة او خارجها وتم تطويق منزل عائلته هذا بالاضافة الى القبض على والده بعد استشارة النيابة العمومية وأثناء عملية البحث عن المتهم تم القبض على عناصر اجرامية متورطة في عمليات سطو وسرقات و«براكاجات» ضد سواق تاكسي وطلبة ومتوافدين على السوق.





منى البوعزيزي