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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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تأكيدا لما انفردت به «الشروق»: الاتحاد المدني يعطي الأولوية للمستقلين لترؤس قائماته
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السياسي
تأكيدا لما انفردت به «الشروق»: الاتحاد المدني يعطي الأولوية للمستقلين لترؤس قائماته
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 جانفي 2018

تونس «الشروق» 
أعلنت الاحزاب المكونة للاتحاد المدني صباح أمس عن قرارها الذي كنا انفردنا بنشره نهاية ديسمبر الماضي والمتمثل في اعطاء الاولوية للمستقلين لترؤس قائماته في الانتخابات البلدية.عقدت الاحزاب الاحد عشر المكونة للاتحاد المدني امس ندوة صحفية أعلنت فيها عن الخطوط العريضة لهذا الاتحاد مشيرة الى انها ستشارك في الانتخابات البلدية بقائمات موحدة على مستوى 48 دائرة بلدية على الاقل تضم قرابة الأربعين بالمائة من الناخبين التونسيين. واكد المشاركون في الندوة انه سيتم منح الاولوية للمستقلين والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لترؤس القائمات الموحدة من اجل تكوين كفاءات جديدة وانه لن يقدم اي حزب قائمة خاصة به في الدوائر التي ستشملها عملية التوحيد التي تضم بالخصوص الدوائر البلدية الاولى والثانية في كل ولاية.

قال رئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة على هامس الندوة الصحفية «هذا ليس ائتلاف سياسي وإنما التقاء لإنجاح الانتخابات البلدية وليس بمنطق تقسيم المقاعد او المحاصصة وانما لدينا نظرة إستراتيجية وإحدى ركائزها هي الحوكمة التي نريد ان تفرز قيادات تقدم الإضافة». وأضاف «هي محطة التقاء بين المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأحزاب من اجل إخراج الانتخابات من عقلية تقسيم الكعكة والتفكير في المواطنين».

وحول ان كان لتجربته في الحكم دور في تحقيق هذا الاتحاد قال «هذا نتيجة تجربة الحكم ونتيجة التنقلات التي قمت بها على امتداد سنوات، اليوم لابد ان نغير طريقة التعامل مع الشأن العام وهذه المبادرة ستخلق ديناميكية في الانتخابات البلدية وستحقق مكاسب على المدى القريب والبعيد».
وقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي خلال الندوة الصحفية «الإعلان الرسمي عن الاتحاد المدني المتكون من 11 حزبا والدوائر التي سنتقدم فيها بقائمات موحدة مع ترك الحرية للأحزاب في باقي الدوائر».

وتابع «هي المرة الثانية التي نلتقي فيها واليوم عبرنا عن تمسكنا بحياد الإدارة وشفافية العملية الانتخابية كما سنطالب ان تكون الانتخابات في مناخ ايجابي وحيادي وان تضمن الحكومة حياد الإدارة وحياد وزرائها وهذا الإعلان لكل مناضلينا لينطلقوا في الإعداد للقائمات في 48 دائرة انتخابية تشمل قرابة 40 بالمائة من الناخبين في البلاد».

قال رئيس حزب الحركة الديمقراطية احمد نجيب الشابي خلال ندوة الاعلان عن الاتحاد المدني «هو ائتلاف انتخابي للبلديات وهدفه ان تكون الانتخابات شفافة وان تكون المجالس البلدية تعددية وبعيدة عن كل هيمنة وان تكون لها صلاحيات موسعة وتلك أهداف الاتحاد وهي خطوة اولى للتقريب بين الحركات السياسية ونتمنى ان تليها خطوات اهم».

وقال ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس «الاتحاد بدأ بمباردة من قبل مستقلين واجروا نقاشات مع الأحزاب الوسطية من اجل توحيد الجهود وإعادة الثقة للمواطن في الشأن السياسي انطلقت الاجتماعات منذ اكتوبر حتى وصلنا إلى الاتفاق على الدخول في قائمات مشتركة في عدد هام من الدوائر وان نجحنا ستكون هناك خطوات أخرى خدمة لبلادنا».

واوضح قائلا «ما اتفقنا عليه هو ان لا تكون هناك قائمات منافسة للقائمات الموحدة للأحزاب المشاركة في البلديات التي ستتقدم فيها القائمات الموحدة أي اكبر بلدية والبلدية الثانية في كل ولاية وحسب رأيي يمكن ان تشمل العملية حتى 70 بلدية».
وقال رضا بالحاج منسق حزب تونس اولا «هي خطوة والهدف الاستراتيجي هو تكوين القطب الحداثي الوسطي الذي سيخلق التوازن في المشهد السياسي قررنا ان نسير خطوة خطوة وهذه الخطوة الأولى وستليها خطوات أخرى».

اعداد عبد الرؤوف بالي
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السياسي
تأكيدا لما انفردت به «الشروق»: الاتحاد المدني يعطي الأولوية للمستقلين لترؤس قائماته
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 جانفي 2018

تونس «الشروق» 
أعلنت الاحزاب المكونة للاتحاد المدني صباح أمس عن قرارها الذي كنا انفردنا بنشره نهاية ديسمبر الماضي والمتمثل في اعطاء الاولوية للمستقلين لترؤس قائماته في الانتخابات البلدية.عقدت الاحزاب الاحد عشر المكونة للاتحاد المدني امس ندوة صحفية أعلنت فيها عن الخطوط العريضة لهذا الاتحاد مشيرة الى انها ستشارك في الانتخابات البلدية بقائمات موحدة على مستوى 48 دائرة بلدية على الاقل تضم قرابة الأربعين بالمائة من الناخبين التونسيين. واكد المشاركون في الندوة انه سيتم منح الاولوية للمستقلين والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية لترؤس القائمات الموحدة من اجل تكوين كفاءات جديدة وانه لن يقدم اي حزب قائمة خاصة به في الدوائر التي ستشملها عملية التوحيد التي تضم بالخصوص الدوائر البلدية الاولى والثانية في كل ولاية.

قال رئيس الحكومة الاسبق المهدي جمعة على هامس الندوة الصحفية «هذا ليس ائتلاف سياسي وإنما التقاء لإنجاح الانتخابات البلدية وليس بمنطق تقسيم المقاعد او المحاصصة وانما لدينا نظرة إستراتيجية وإحدى ركائزها هي الحوكمة التي نريد ان تفرز قيادات تقدم الإضافة». وأضاف «هي محطة التقاء بين المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والأحزاب من اجل إخراج الانتخابات من عقلية تقسيم الكعكة والتفكير في المواطنين».

وحول ان كان لتجربته في الحكم دور في تحقيق هذا الاتحاد قال «هذا نتيجة تجربة الحكم ونتيجة التنقلات التي قمت بها على امتداد سنوات، اليوم لابد ان نغير طريقة التعامل مع الشأن العام وهذه المبادرة ستخلق ديناميكية في الانتخابات البلدية وستحقق مكاسب على المدى القريب والبعيد».
وقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي خلال الندوة الصحفية «الإعلان الرسمي عن الاتحاد المدني المتكون من 11 حزبا والدوائر التي سنتقدم فيها بقائمات موحدة مع ترك الحرية للأحزاب في باقي الدوائر».

وتابع «هي المرة الثانية التي نلتقي فيها واليوم عبرنا عن تمسكنا بحياد الإدارة وشفافية العملية الانتخابية كما سنطالب ان تكون الانتخابات في مناخ ايجابي وحيادي وان تضمن الحكومة حياد الإدارة وحياد وزرائها وهذا الإعلان لكل مناضلينا لينطلقوا في الإعداد للقائمات في 48 دائرة انتخابية تشمل قرابة 40 بالمائة من الناخبين في البلاد».

قال رئيس حزب الحركة الديمقراطية احمد نجيب الشابي خلال ندوة الاعلان عن الاتحاد المدني «هو ائتلاف انتخابي للبلديات وهدفه ان تكون الانتخابات شفافة وان تكون المجالس البلدية تعددية وبعيدة عن كل هيمنة وان تكون لها صلاحيات موسعة وتلك أهداف الاتحاد وهي خطوة اولى للتقريب بين الحركات السياسية ونتمنى ان تليها خطوات اهم».

وقال ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس «الاتحاد بدأ بمباردة من قبل مستقلين واجروا نقاشات مع الأحزاب الوسطية من اجل توحيد الجهود وإعادة الثقة للمواطن في الشأن السياسي انطلقت الاجتماعات منذ اكتوبر حتى وصلنا إلى الاتفاق على الدخول في قائمات مشتركة في عدد هام من الدوائر وان نجحنا ستكون هناك خطوات أخرى خدمة لبلادنا».

واوضح قائلا «ما اتفقنا عليه هو ان لا تكون هناك قائمات منافسة للقائمات الموحدة للأحزاب المشاركة في البلديات التي ستتقدم فيها القائمات الموحدة أي اكبر بلدية والبلدية الثانية في كل ولاية وحسب رأيي يمكن ان تشمل العملية حتى 70 بلدية».
وقال رضا بالحاج منسق حزب تونس اولا «هي خطوة والهدف الاستراتيجي هو تكوين القطب الحداثي الوسطي الذي سيخلق التوازن في المشهد السياسي قررنا ان نسير خطوة خطوة وهذه الخطوة الأولى وستليها خطوات أخرى».

اعداد عبد الرؤوف بالي
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