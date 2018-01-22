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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي الى 33
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الأولى
ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي الى 33
24 جانفي 2018 | 08:20

ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي الليبية الذي جدّ أمس الثلاثاء إلى 33 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

ووقع الانفجار الأول أمام مسجد ببنغازي بينما كان المصلون يغادرون بعد أداء الصلاة ليتبعه انفجار ثان أشد قوة.

ونقلت مصادر إخبارية متطابقة أن من بين القتلى آمر وحدة التحقيقات والاعتقالات التابعة للقيادة العامة لقوات أمن شرق ليبيا، إضافة إلى إاصابة نائب رئيس جهاز المخابرات.

وقال مسؤولو الصحة إن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين حالتهم خطيرة. 

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الأولى
ارتفاع عدد قتلى انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي الى 33
24 جانفي 2018 | 08:20

ارتفع عدد ضحايا انفجار سيارتين مفخختين في بنغازي الليبية الذي جدّ أمس الثلاثاء إلى 33 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

ووقع الانفجار الأول أمام مسجد ببنغازي بينما كان المصلون يغادرون بعد أداء الصلاة ليتبعه انفجار ثان أشد قوة.

ونقلت مصادر إخبارية متطابقة أن من بين القتلى آمر وحدة التحقيقات والاعتقالات التابعة للقيادة العامة لقوات أمن شرق ليبيا، إضافة إلى إاصابة نائب رئيس جهاز المخابرات.

وقال مسؤولو الصحة إن عدد القتلى قد يرتفع لأن بعض المصابين حالتهم خطيرة. 

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