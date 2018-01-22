الصين: ابتكار سرير فريد لمكافحة الشخير

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20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
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18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
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18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
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18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
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18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
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18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
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18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
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17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
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17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
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17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
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ابتكر المهندسون الصينيون سريرا فريدا يساعد على التخلص من الأرق ويعزز الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء النوم. ويشير موقع ديجيتال تريندز إلى أن السرير من إنتاج شركة "سليب نمبر"، ومهمته الأساسية هي ضمان راحة الشخص بخصائص فريدة زودته الشركة بها، حيث يمكن للسرير أن يغير صلابة الفراش، كما أنه مزود بخاصية لرش زيوت عطرية تساعد على الاسترخاء.
يضاف إلى ذلك أن السرير مزود بميزات طبية للمحافظة على صحة الظهر، عدا عن خيارات مكافحة الشخير وتدفئة الأقدام وإمكانية توصيل السرير بالهاتف الذكي.
ويذكر أن شركة دورميت الإسبانية كانت قد ابتكرت في وقت سابق فراشا ذكيا "سمارتريس"، يساعد على منع الخيانة الزوجية.
ابتكر المهندسون الصينيون سريرا فريدا يساعد على التخلص من الأرق ويعزز الشعور بالراحة والاسترخاء أثناء النوم. ويشير موقع ديجيتال تريندز إلى أن السرير من إنتاج شركة "سليب نمبر"، ومهمته الأساسية هي ضمان راحة الشخص بخصائص فريدة زودته الشركة بها، حيث يمكن للسرير أن يغير صلابة الفراش، كما أنه مزود بخاصية لرش زيوت عطرية تساعد على الاسترخاء.
يضاف إلى ذلك أن السرير مزود بميزات طبية للمحافظة على صحة الظهر، عدا عن خيارات مكافحة الشخير وتدفئة الأقدام وإمكانية توصيل السرير بالهاتف الذكي.
ويذكر أن شركة دورميت الإسبانية كانت قد ابتكرت في وقت سابق فراشا ذكيا "سمارتريس"، يساعد على منع الخيانة الزوجية.
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-