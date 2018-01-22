وزير التجهيز يؤدّي زيارة ميدانية إلى سبخة السيجومي مع وفد فنلندي

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تحول وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيّد محمد الصالح العرفاوي أمس الثلاثاء 23 جانفي 2018 إلى موقع مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي مصحوبا بالوفد الفنلندي المتكون من وزير البيئة والسكن وسعادة سفيرة فنلندا بتونس ومجموعة من المستثمرين وبحضور والي الجهة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلين عن المجتمع المدني.
وتهدف هذه الزيارة الميدانية إلى التعريف بموقع المشروع والطبيعة الجغرافية والبيئية له وحتى يتمكن الوفد الفنلندي من تشخيص الوضعية الحالية للسبخة والمشروع المقترح لتثمينها وتهيئتها وذلك قصد المساعدة على انجاز المشروع الذي تقدر تكلفته ب 460 مليون دينار باعتبار خبرة وتجربة الجانب الفنلندي في مجال أشغال الجهر والأشغال البيئية والمشاريع المشابهة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أن تم يوم الخميس 18 جانفي 2018 تنظيم يوم دراسي حول مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي الذي بلغت دراسته المرحلة النهائية ويتم الانطلاق الفعلي في إجراء مشاورات حول كيفية توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز هذا المشروع.
تحول وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيّد محمد الصالح العرفاوي أمس الثلاثاء 23 جانفي 2018 إلى موقع مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي مصحوبا بالوفد الفنلندي المتكون من وزير البيئة والسكن وسعادة سفيرة فنلندا بتونس ومجموعة من المستثمرين وبحضور والي الجهة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلين عن المجتمع المدني.
وتهدف هذه الزيارة الميدانية إلى التعريف بموقع المشروع والطبيعة الجغرافية والبيئية له وحتى يتمكن الوفد الفنلندي من تشخيص الوضعية الحالية للسبخة والمشروع المقترح لتثمينها وتهيئتها وذلك قصد المساعدة على انجاز المشروع الذي تقدر تكلفته ب 460 مليون دينار باعتبار خبرة وتجربة الجانب الفنلندي في مجال أشغال الجهر والأشغال البيئية والمشاريع المشابهة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أن تم يوم الخميس 18 جانفي 2018 تنظيم يوم دراسي حول مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي الذي بلغت دراسته المرحلة النهائية ويتم الانطلاق الفعلي في إجراء مشاورات حول كيفية توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز هذا المشروع.
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-