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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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وزير التجهيز يؤدّي زيارة ميدانية إلى سبخة السيجومي مع وفد فنلندي
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الوطنية
وزير التجهيز يؤدّي زيارة ميدانية إلى سبخة السيجومي مع وفد فنلندي
24 جانفي 2018 | 07:51

تحول وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيّد محمد الصالح العرفاوي أمس الثلاثاء 23 جانفي 2018 إلى موقع مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي مصحوبا بالوفد الفنلندي المتكون من وزير البيئة والسكن وسعادة سفيرة فنلندا بتونس ومجموعة من المستثمرين وبحضور والي الجهة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلين عن المجتمع المدني.

وتهدف هذه الزيارة الميدانية إلى التعريف بموقع المشروع والطبيعة الجغرافية والبيئية له وحتى يتمكن الوفد الفنلندي من تشخيص الوضعية الحالية للسبخة والمشروع المقترح لتثمينها وتهيئتها وذلك قصد المساعدة على انجاز المشروع الذي تقدر تكلفته ب 460 مليون دينار باعتبار خبرة وتجربة الجانب الفنلندي في مجال أشغال الجهر والأشغال البيئية والمشاريع المشابهة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن تم يوم الخميس 18 جانفي 2018 تنظيم يوم دراسي حول مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي الذي بلغت دراسته المرحلة النهائية ويتم الانطلاق الفعلي في إجراء مشاورات حول كيفية توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز هذا المشروع.

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وزير التجهيز يؤدّي زيارة ميدانية إلى سبخة السيجومي مع وفد فنلندي
24 جانفي 2018 | 07:51

تحول وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيّد محمد الصالح العرفاوي أمس الثلاثاء 23 جانفي 2018 إلى موقع مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي مصحوبا بالوفد الفنلندي المتكون من وزير البيئة والسكن وسعادة سفيرة فنلندا بتونس ومجموعة من المستثمرين وبحضور والي الجهة وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية وممثلين عن المجتمع المدني.

وتهدف هذه الزيارة الميدانية إلى التعريف بموقع المشروع والطبيعة الجغرافية والبيئية له وحتى يتمكن الوفد الفنلندي من تشخيص الوضعية الحالية للسبخة والمشروع المقترح لتثمينها وتهيئتها وذلك قصد المساعدة على انجاز المشروع الذي تقدر تكلفته ب 460 مليون دينار باعتبار خبرة وتجربة الجانب الفنلندي في مجال أشغال الجهر والأشغال البيئية والمشاريع المشابهة.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن تم يوم الخميس 18 جانفي 2018 تنظيم يوم دراسي حول مشروع تثمين وتهيئة سبخة السيجومي الذي بلغت دراسته المرحلة النهائية ويتم الانطلاق الفعلي في إجراء مشاورات حول كيفية توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز هذا المشروع.

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24 جانفي 2018 السّاعة 19:04
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