اليوم: توقيع اتفاق يُنهي أزمة الـ”ستيب”
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20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
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20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
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20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
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19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
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18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
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18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
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عبد الحميد الرياحيأطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
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الأخبار الأكثر قراءة
اليوم: توقيع اتفاق يُنهي أزمة الـ”ستيب”
يتم اليوم الاربعاء على الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة توقيع اتفاق شركة الستيب لصناعة العجلات المطاطية وذلك بحضور ممثلي الحكومة و السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الأخ الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والوفد النقابي الجامعة العامة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية.
كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018 السّاعة 20:31
دارت اليوم مباريات الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة وقد اسفرت...المزيد >>
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...المزيد >>
اليوم: توقيع اتفاق يُنهي أزمة الـ”ستيب”
يتم اليوم الاربعاء على الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة توقيع اتفاق شركة الستيب لصناعة العجلات المطاطية وذلك بحضور ممثلي الحكومة و السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الأخ الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والوفد النقابي الجامعة العامة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية.
كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018 السّاعة 20:31
دارت اليوم مباريات الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة وقد اسفرت...المزيد >>
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...المزيد >>
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
عبد الحميد الرياحيأطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..المزيد >>
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