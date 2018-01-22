اليوم: توقيع اتفاق يُنهي أزمة الـ”ستيب”

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

يتم اليوم الاربعاء على الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة توقيع اتفاق شركة الستيب لصناعة العجلات المطاطية وذلك بحضور ممثلي الحكومة و السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و الأخ الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والوفد النقابي الجامعة العامة للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية.