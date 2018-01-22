رسمياً.. لاسانا ديارا ينضم إلى سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعاقده مع نجم الجزيرة الإماراتي السابق، لاسانا ديارا، بعقد يمتد لعام ونصف العام، حيث ينتهي في جوان 2019.

وكان ديارا فسخ تعاقده مع "فخر أبوظبي" بالتراضي في ديسمبر الماضي، قبل خوض الفريق بطولة كأس العالم للأندية، التي حل خلالها في المركز الرابع.

وبحسب الصحافة الفرنسية فإن التعاقد مع ديارا جاء بطلب من المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، لما يمتلكه اللاعب من خبرة طويلة في الملاعب.