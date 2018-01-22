الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رسمياً.. لاسانا ديارا ينضم إلى سان جيرمان
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
الأولى
رسمياً.. لاسانا ديارا ينضم إلى سان جيرمان
24 جانفي 2018 | 07:38

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعاقده مع نجم الجزيرة الإماراتي السابق، لاسانا ديارا، بعقد يمتد لعام ونصف العام، حيث ينتهي في جوان 2019.

وكان ديارا فسخ تعاقده مع "فخر أبوظبي" بالتراضي في ديسمبر الماضي، قبل خوض الفريق بطولة كأس العالم للأندية، التي حل خلالها في المركز الرابع.

وبحسب الصحافة الفرنسية فإن التعاقد مع ديارا جاء بطلب من المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، لما يمتلكه اللاعب من خبرة طويلة في الملاعب.

تقرؤون أيضا
كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018 السّاعة 20:31
دارت اليوم مباريات الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة وقد اسفرت...
المزيد >>
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
رسمياً.. لاسانا ديارا ينضم إلى سان جيرمان
24 جانفي 2018 | 07:38

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تعاقده مع نجم الجزيرة الإماراتي السابق، لاسانا ديارا، بعقد يمتد لعام ونصف العام، حيث ينتهي في جوان 2019.

وكان ديارا فسخ تعاقده مع "فخر أبوظبي" بالتراضي في ديسمبر الماضي، قبل خوض الفريق بطولة كأس العالم للأندية، التي حل خلالها في المركز الرابع.

وبحسب الصحافة الفرنسية فإن التعاقد مع ديارا جاء بطلب من المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، لما يمتلكه اللاعب من خبرة طويلة في الملاعب.

تقرؤون أيضا
كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018 السّاعة 20:31
دارت اليوم مباريات الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى من بطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة وقد اسفرت...
المزيد >>
نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018 السّاعة 20:24
دارت اليوم فعاليات مؤتمر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب مكتب...
المزيد >>
نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018 السّاعة 20:14
توزر – الشروق أون لاين – بوبكر حريزي: نفّذ متساكنو حي بني علي بمدينة نفطة اليوم الأربعاء احتجاجا قطعوا...
المزيد >>
النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018 السّاعة 20:00
أكد مهدي العجيمي، رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي ، أن فريقه تلقى عرضين من أهلي جدة والنصر السعوديين، لضم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 24 جانفي 2018 الإعدام رميا بالرصاص لعطية القذافي بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب! تابع لسجن منوبة: اختفاء امني في ظروف غامضة لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح
﻿