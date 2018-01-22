إلغاء الإضراب العام لسواق القطارات

أعلنت الجامعة العامة للسكك الحديدية اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018 إلغاء الإضراب العام لسواق القطارات. وأكد كاتب عام الجامعة العربي اليعقوبي في تصريح لإذعة شمس اف ام ان قرار الإلغاء جاء بعد تدخل الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي حفاظا على مصلحة المواطنين والمسافرين.

وعبر المتحدث عن تمسك الجامعة بالدفاع عن زميلهم المحكومة بالسجن على خلفية وفة شخص في حادث قطار. وطالب اليعقوبي بضرورة تطبيق الفصل 98 من القانون عدد 74 الذي يُحجر التوقف على السكة الحديدية.