حالة الطقس الأربعاء 24 جانفي 2018

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

استنادا الى موقع المعهد الوطني للرصد الجوي على شبكة الانترنات ستكون حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 جانفي 2018 على النحو التالي:

- سحب عابرة تكون أكثر كثافة بالشمال والسواحل الشرقية.

- الريح من القطاع الشمالي ثم تتجه من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س.

- البحر متموج بالشمال وشديد الاضطراب فمتموج ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 16 و 20 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات الغربية.