لأول مرة... حكومة هادي تكشف مصير جثة علي عبد الله صالح

-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-
اعتبر وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن "التحالف العربي" بقيادة السعودية يساعد الحكومة في اليمن وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية.
وأدان المخلافي، خلال لقائه مع قناة روسيا اليوم اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معتبرا إياه "جريمة بشعة".
وكشف وزير الخارجية اليمني عن تفاصيل مقتل صالح، وقال إن عددا من أبناء الرئيس السابق، وأقاربه، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، رهن الاعتقال والإخفاء القسري، قائلاً: "اغتيال صالح جريمة بشعة ونحن ندينها رغم اختلافنا معه، وصالح لم يدفن بعد ولم تسلم جثته إلى ذويه ولا يزال عدد من أقاربه وقادته في الأسر".
وأضاف: "الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي فتحت الباب لأعضاء المؤتمر وتعمل الآن على توحيد الحزب"، مشدداً على أن "السلام هو خيارنا الأساسي، والحرب فرضتها علينا مجموعة استولت على السلطة"، على حد قوله.
وكانت جماعة "أنصار الله" قالت إنها قامت بدفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في قبر بالقرية التي ولد فيها خارج مدينة صنعاء.
وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أن جماعة أنصار الله هي من تولت عملية الدفن وسمحت لعدد محدود من أقارب صالح بحضور مراسم الدفن، لم يزد عن 20 فردا.
اعتبر وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن "التحالف العربي" بقيادة السعودية يساعد الحكومة في اليمن وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية.
وأدان المخلافي، خلال لقائه مع قناة روسيا اليوم اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، معتبرا إياه "جريمة بشعة".
وكشف وزير الخارجية اليمني عن تفاصيل مقتل صالح، وقال إن عددا من أبناء الرئيس السابق، وأقاربه، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، رهن الاعتقال والإخفاء القسري، قائلاً: "اغتيال صالح جريمة بشعة ونحن ندينها رغم اختلافنا معه، وصالح لم يدفن بعد ولم تسلم جثته إلى ذويه ولا يزال عدد من أقاربه وقادته في الأسر".
وأضاف: "الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي فتحت الباب لأعضاء المؤتمر وتعمل الآن على توحيد الحزب"، مشدداً على أن "السلام هو خيارنا الأساسي، والحرب فرضتها علينا مجموعة استولت على السلطة"، على حد قوله.
وكانت جماعة "أنصار الله" قالت إنها قامت بدفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، في قبر بالقرية التي ولد فيها خارج مدينة صنعاء.
وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أن جماعة أنصار الله هي من تولت عملية الدفن وسمحت لعدد محدود من أقارب صالح بحضور مراسم الدفن، لم يزد عن 20 فردا.
-
20:31كرة الطائرة: نتائج الجولة العاشرة والاخيرة للمرحلة الاولى للقسم الوطني "أ"
24 جانفي 2018
-
20:24نتائج انتخابات الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس
24 جانفي 2018
-
20:14نفطة: متساكنو حي بني علي يحتجّون ويغلقون الطريق
24 جانفي 2018
-
20:00النجم الساحلي يحدد شرطه لإعارة أمين بن عمر
24 جانفي 2018
-
-
19:34تونس تدين بشدة التفجير الإرهابي الغادر بمدينة بنغازي الليبية
24 جانفي 2018
-
19:17بأمر من الملك سلمان: ولي العهد السعودي يتولى منصبا جديدا
24 جانفي 2018
-
-
18:49إطلاق سراح خمسة بحارة تونسيين محتجزين لدى خفر السواحل الليبية
24 جانفي 2018
-
18:41وفد كويتي في سوسة: 41 مليارا لتأهيل المؤسسات الصحية
24 جانفي 2018
-
18:33تطاوين: سرقة كميات من الادوية المخدرة من مستوصف برورمت
24 جانفي 2018
-
18:21اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف يتوصلان الى اتفاق ينهي ازمة شركة "ستيب"
24 جانفي 2018
-
18:13منزل بورقيبة: مواطن ينقذ شقيقه من الانتحار
24 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعيينات حكام مباريات الجولة 15 للمحترفة 2
24 جانفي 2018
-
18:01بطولة أمم افريقيا لكرة اليد: انغولا تزيح الجزائر وتلاقي تونس في نصف النهائي
24 جانفي 2018
-
-
17:41رفض الافراج عن سمير الوافي واحالة ملف القضية على القطب القضائي المالي
24 جانفي 2018
-
17:26تفكيك خلية ارهابية وايقاف 6 اشخاص بمدينة بن عون
24 جانفي 2018
-
17:09قرمبالية: حجز طن من مادة المعسل بمصنع عشوائي
24 جانفي 2018
-