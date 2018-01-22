أمريكا: قتيلان و17 جريحاً جراء عملية إطلاق نار نفذها طالب داخل مدرسة

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فتح طالب أمس الثلاثاء النار داخل مدرسته الثانوية بولاية كنتاكي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل مراهقَين اثنين وإصابة 17 آخرين، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز.
ويبلغ الطالب مطلق النار 15 عاماً، وقال حاكم الولاية مات بيفن إنه سيواجه تهمتَي القتل ومحاولة القتل، وأضاف الحاكم أن طالبة تبلغ 15 عاماً قُتلت بينما أصيب طالب آخر بالرصاص وتوفي لاحقاً بالمستشفى.
وأشار إلى أن جميع الضحايا مسجلون في المدرسة الثانوية، وبين الضحايا، 12 شخصاً أصيبوا بالرصاص، بحسب شرطة كنتاكي، وكذلك أصيب 5 آخرون بجروح وسط حالة الذعر التي تسبب بها إطلاق النار.
واندلع إطلاق النار مع بدء الدروس في المدرسة الواقعة ببلدة بينتون الصغيرة، ووصف الحاكم بيفن ما حصل بأنه "مأساة هائلة".
وقال رئيس شرطة كنتاكي ريك ساندرز "بدأت الوقائع الساعة 07:57، عندما دخل طالب يبلغ من العمر 15 عاماً المدرسة الثانوية حاملاً مسدساً وبدأ إطلاق النار"، وأضاف "وقد تم تسجيل أول اتصال (برقم الطوارئ) 911 عند الساعة 07:59".
وأوضح أنه عند الساعة 08:06، وصلت أولى فرق التدخّل إلى المدرسة"، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مشاهد ذعر، وعن هروب طلاب خارج المدرسة الثانوية، بينما حاول ذووهم الاستعلام عنهم.
وقالت شيا طومسون التي سجّلت أولادها في هذه المدرسة لـ"إن بي سي" إن الطلاب دمروا الأسوار والبوابات من أجل الخروج"، ويُقتل أكثر من 33 ألف شخص سنوياً بالولايات المتحدة جراء عمليات إطلاق نار.
فتح طالب أمس الثلاثاء النار داخل مدرسته الثانوية بولاية كنتاكي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل مراهقَين اثنين وإصابة 17 آخرين، قبل أن يتم اعتقاله ووضعه قيد الاحتجاز.
ويبلغ الطالب مطلق النار 15 عاماً، وقال حاكم الولاية مات بيفن إنه سيواجه تهمتَي القتل ومحاولة القتل، وأضاف الحاكم أن طالبة تبلغ 15 عاماً قُتلت بينما أصيب طالب آخر بالرصاص وتوفي لاحقاً بالمستشفى.
وأشار إلى أن جميع الضحايا مسجلون في المدرسة الثانوية، وبين الضحايا، 12 شخصاً أصيبوا بالرصاص، بحسب شرطة كنتاكي، وكذلك أصيب 5 آخرون بجروح وسط حالة الذعر التي تسبب بها إطلاق النار.
واندلع إطلاق النار مع بدء الدروس في المدرسة الواقعة ببلدة بينتون الصغيرة، ووصف الحاكم بيفن ما حصل بأنه "مأساة هائلة".
وقال رئيس شرطة كنتاكي ريك ساندرز "بدأت الوقائع الساعة 07:57، عندما دخل طالب يبلغ من العمر 15 عاماً المدرسة الثانوية حاملاً مسدساً وبدأ إطلاق النار"، وأضاف "وقد تم تسجيل أول اتصال (برقم الطوارئ) 911 عند الساعة 07:59".
وأوضح أنه عند الساعة 08:06، وصلت أولى فرق التدخّل إلى المدرسة"، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن مشاهد ذعر، وعن هروب طلاب خارج المدرسة الثانوية، بينما حاول ذووهم الاستعلام عنهم.
وقالت شيا طومسون التي سجّلت أولادها في هذه المدرسة لـ"إن بي سي" إن الطلاب دمروا الأسوار والبوابات من أجل الخروج"، ويُقتل أكثر من 33 ألف شخص سنوياً بالولايات المتحدة جراء عمليات إطلاق نار.
-
06:31أمريكا: قتيلان و17 جريحاً جراء عملية إطلاق نار نفذها طالب داخل مدرسة
24 جانفي 2018
-
06:26وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018
-
00:53وزيرة الدفاع الإيطالية في تونس لبحث مهمة ''الناتو''
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22:55قريبا.. إمضاء إتفاقية تمويل مشروع المستشفى الجهوي صنف -ب- بمعتمدية تالة
23 جانفي 2018
-
22:20الافراج عن سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
21:57السرس: الأمن يطيح بعصابة مختصة في سرقة الأغنام
23 جانفي 2018
-
21:47إضراب مفتوح وشلل منتظر في حركة سير القطارات
23 جانفي 2018
-
21:28قتلى وجرحى بينهم ضابط كبير بانفجارين في بنغازي
23 جانفي 2018
-
21:16أمريكا تضع بلجيكيا وبريطانيا على قائمة الإرهاب العالمي
23 جانفي 2018
-
21:07مانشستر سيتي يغري نجميه للبقاء سنوات طويلة
23 جانفي 2018
-
21:01في سليمان ودارعلوش: حجز6 أطنان من السكر و5500 لتر من الزيت النباتي
23 جانفي 2018
-
20:50توقف حركة القطارات بكامل تراب الجمهورية
23 جانفي 2018
-
20:33وزير العدل يعلن تعميم تجربة مكاتب المصاحبة خلال الخمس سنوات القادمة
23 جانفي 2018
-
20:17ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين نحو أوروبا منذ بداية العام الجاري
23 جانفي 2018
-
20:04أكودة: القبض على سلفي عائد من ليبيا محل 6 مناشير تفتيش
23 جانفي 2018
-
19:53وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي ممثلتي البنك الدولي واليونسيف
23 جانفي 2018
-
19:36وزارة التربية تُحجّر الفصل بين الجنسين في الاقسام وفي مختلف الفضاءات التربوية
23 جانفي 2018