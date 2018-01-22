الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... شقيق الفنانة خديجة السويسي ينفي وفاتها إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد أسرار جديدة عن تنظيم قطر لمونديال 2022: 100 مليون دولار وتعهد...
الأولى
وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018 | 06:26

توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي، التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة حملت عبارة "نستطيع فعلها"، في إشارة إلأى حث المرأة على الدخول في مجال العمل.

وولدت فرايلي بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما عام 1921، واشتهرت بدورها المحوري بتشجيع المرأة على العمل في المصانع، أثناء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت بغير قصد، رمزا لحقوق المرأة.

وكانت فرايلي من أوائل النساء اللاتي تم تعيينهن بعمل ميكانيكي، في ورشة طائرات بحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد هجوم الجيش الياباني على مرفأ بيرل هاربور قرب هاواي.

وحين كانت تبلغ 20 عاما في 1942، التقط مصور كان يجول بالقواعد الحربية الأميركية صورة لها وهي مرتدية زي المصنع، مع قطعة قماش حمراء على رأسها، لتصبح بعدها رمزا لقوة وقدرات المرأة.

واستعان المصور بعد ذلك بلقطة فرايلي وملابسها لصناعة ملصقات مرسومة عليها صورة امرأة بنفس الوقفة والملابس، وعليها عبارة "نعم نستطيع فعلها"، وذلك لتشجيع النساء على العمل في المصانع الحربية الأميركية أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومن دون تخطيط مسبق، أصبحت تلك الملصقات رمزا واضحا لنشطاء حقوق المرأة حول العالم في مختلف القضايا، إلى يومنا هذا.

تقرؤون أيضا
أمريكا: قتيلان و17 جريحاً جراء عملية إطلاق نار نفذها طالب داخل مدرسة
24 جانفي 2018 السّاعة 06:31
فتح طالب أمس الثلاثاء النار داخل مدرسته الثانوية بولاية كنتاكي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل مراهقَين اثنين...
المزيد >>
وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018 السّاعة 06:26
توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي، التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة...
المزيد >>
وزيرة الدفاع الإيطالية في تونس لبحث مهمة ''الناتو''
24 جانفي 2018 السّاعة 00:53
بدأت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، مساء الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من نظيرها التونسي عبد...
المزيد >>
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
24 جانفي 2018 السّاعة 00:16
أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018 | 06:26

توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي، التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة حملت عبارة "نستطيع فعلها"، في إشارة إلأى حث المرأة على الدخول في مجال العمل.

وولدت فرايلي بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما عام 1921، واشتهرت بدورها المحوري بتشجيع المرأة على العمل في المصانع، أثناء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت بغير قصد، رمزا لحقوق المرأة.

وكانت فرايلي من أوائل النساء اللاتي تم تعيينهن بعمل ميكانيكي، في ورشة طائرات بحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد هجوم الجيش الياباني على مرفأ بيرل هاربور قرب هاواي.

وحين كانت تبلغ 20 عاما في 1942، التقط مصور كان يجول بالقواعد الحربية الأميركية صورة لها وهي مرتدية زي المصنع، مع قطعة قماش حمراء على رأسها، لتصبح بعدها رمزا لقوة وقدرات المرأة.

واستعان المصور بعد ذلك بلقطة فرايلي وملابسها لصناعة ملصقات مرسومة عليها صورة امرأة بنفس الوقفة والملابس، وعليها عبارة "نعم نستطيع فعلها"، وذلك لتشجيع النساء على العمل في المصانع الحربية الأميركية أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومن دون تخطيط مسبق، أصبحت تلك الملصقات رمزا واضحا لنشطاء حقوق المرأة حول العالم في مختلف القضايا، إلى يومنا هذا.

تقرؤون أيضا
أمريكا: قتيلان و17 جريحاً جراء عملية إطلاق نار نفذها طالب داخل مدرسة
24 جانفي 2018 السّاعة 06:31
فتح طالب أمس الثلاثاء النار داخل مدرسته الثانوية بولاية كنتاكي الأمريكية، ما أسفر عن مقتل مراهقَين اثنين...
المزيد >>
وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018 السّاعة 06:26
توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي، التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة...
المزيد >>
وزيرة الدفاع الإيطالية في تونس لبحث مهمة ''الناتو''
24 جانفي 2018 السّاعة 00:53
بدأت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، مساء الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من نظيرها التونسي عبد...
المزيد >>
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
24 جانفي 2018 السّاعة 00:16
أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
بالفيديو.. المعهد الوطني للرصد الجوّي في نشرة إستثنائية وزير التربية: الدراسة ستعود الى اعتماد نظام الثلاثي في... جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018 العنصران الإرهابيان اللذان تم القضاء عليهما في جبل... شقيق الفنانة خديجة السويسي ينفي وفاتها إيقاف مستشار وزير الصحة ومدير بوزارة أملاك الدولة نقل مسؤول بمعهد "قرطاج درمش" تعسّفيا إثر كشفه لملفات فساد أسرار جديدة عن تنظيم قطر لمونديال 2022: 100 مليون دولار وتعهد...
﻿