وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ

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توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي، التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة حملت عبارة "نستطيع فعلها"، في إشارة إلأى حث المرأة على الدخول في مجال العمل.
وولدت فرايلي بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما عام 1921، واشتهرت بدورها المحوري بتشجيع المرأة على العمل في المصانع، أثناء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت بغير قصد، رمزا لحقوق المرأة.
وكانت فرايلي من أوائل النساء اللاتي تم تعيينهن بعمل ميكانيكي، في ورشة طائرات بحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد هجوم الجيش الياباني على مرفأ بيرل هاربور قرب هاواي.
وحين كانت تبلغ 20 عاما في 1942، التقط مصور كان يجول بالقواعد الحربية الأميركية صورة لها وهي مرتدية زي المصنع، مع قطعة قماش حمراء على رأسها، لتصبح بعدها رمزا لقوة وقدرات المرأة.
واستعان المصور بعد ذلك بلقطة فرايلي وملابسها لصناعة ملصقات مرسومة عليها صورة امرأة بنفس الوقفة والملابس، وعليها عبارة "نعم نستطيع فعلها"، وذلك لتشجيع النساء على العمل في المصانع الحربية الأميركية أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومن دون تخطيط مسبق، أصبحت تلك الملصقات رمزا واضحا لنشطاء حقوق المرأة حول العالم في مختلف القضايا، إلى يومنا هذا.
توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي، التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة حملت عبارة "نستطيع فعلها"، في إشارة إلأى حث المرأة على الدخول في مجال العمل.
وولدت فرايلي بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما عام 1921، واشتهرت بدورها المحوري بتشجيع المرأة على العمل في المصانع، أثناء الحرب العالمية الثانية، وأصبحت بغير قصد، رمزا لحقوق المرأة.
وكانت فرايلي من أوائل النساء اللاتي تم تعيينهن بعمل ميكانيكي، في ورشة طائرات بحرية خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد هجوم الجيش الياباني على مرفأ بيرل هاربور قرب هاواي.
وحين كانت تبلغ 20 عاما في 1942، التقط مصور كان يجول بالقواعد الحربية الأميركية صورة لها وهي مرتدية زي المصنع، مع قطعة قماش حمراء على رأسها، لتصبح بعدها رمزا لقوة وقدرات المرأة.
واستعان المصور بعد ذلك بلقطة فرايلي وملابسها لصناعة ملصقات مرسومة عليها صورة امرأة بنفس الوقفة والملابس، وعليها عبارة "نعم نستطيع فعلها"، وذلك لتشجيع النساء على العمل في المصانع الحربية الأميركية أثناء الحرب العالمية الثانية.
ومن دون تخطيط مسبق، أصبحت تلك الملصقات رمزا واضحا لنشطاء حقوق المرأة حول العالم في مختلف القضايا، إلى يومنا هذا.
-
06:31أمريكا: قتيلان و17 جريحاً جراء عملية إطلاق نار نفذها طالب داخل مدرسة
24 جانفي 2018
-
06:26وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018
-
00:53وزيرة الدفاع الإيطالية في تونس لبحث مهمة ''الناتو''
24 جانفي 2018
-
00:16رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
24 جانفي 2018
-
23:53وفاة أقدم ممثلة في هوليوود عن عمر يناهز 106 أعوام
23 جانفي 2018
-
23:22بالأرقام.. برشلونة أفضل وأقوى من دون نيمار
23 جانفي 2018
-
22:55قريبا.. إمضاء إتفاقية تمويل مشروع المستشفى الجهوي صنف -ب- بمعتمدية تالة
23 جانفي 2018
-
22:20الافراج عن سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
21:57السرس: الأمن يطيح بعصابة مختصة في سرقة الأغنام
23 جانفي 2018
-
21:47إضراب مفتوح وشلل منتظر في حركة سير القطارات
23 جانفي 2018
-
21:28قتلى وجرحى بينهم ضابط كبير بانفجارين في بنغازي
23 جانفي 2018
-
21:16أمريكا تضع بلجيكيا وبريطانيا على قائمة الإرهاب العالمي
23 جانفي 2018
-
21:07مانشستر سيتي يغري نجميه للبقاء سنوات طويلة
23 جانفي 2018
-
21:01في سليمان ودارعلوش: حجز6 أطنان من السكر و5500 لتر من الزيت النباتي
23 جانفي 2018
-
20:50توقف حركة القطارات بكامل تراب الجمهورية
23 جانفي 2018
-
20:33وزير العدل يعلن تعميم تجربة مكاتب المصاحبة خلال الخمس سنوات القادمة
23 جانفي 2018
-
20:17ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين نحو أوروبا منذ بداية العام الجاري
23 جانفي 2018
-
20:04أكودة: القبض على سلفي عائد من ليبيا محل 6 مناشير تفتيش
23 جانفي 2018
-
19:53وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي ممثلتي البنك الدولي واليونسيف
23 جانفي 2018
-
19:36وزارة التربية تُحجّر الفصل بين الجنسين في الاقسام وفي مختلف الفضاءات التربوية
23 جانفي 2018