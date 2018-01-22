وزيرة الدفاع الإيطالية في تونس لبحث مهمة ''الناتو''

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بدأت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، مساء الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من نظيرها التونسي عبد الكريم الزبيدي، لبحث أوجه التعاون الثنائي.
تأتي الزيارة التي تستمر يومين، للمشاركة في أعمال اللجنة الدفاعية المشتركة التونسية الإيطالية التي تجتمع سنويًا لدراسة أوجه التعاون الثنائي؛ لا سيما المتعلقة ببعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلاد، حسب التلفزيون الإيطالي الحكومي.
وذكر التلفزيون أن بينوتي ستبحث، الأربعاء، مع الزبيدي النقاط العملية لمهمة البعثة الإيطالية المزمعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تونس، التي جاءت بطلب العام الماضي من الحكومة التونسية التي تتمتع بصفة عضو خارج الحلف.
ونقل عن مصادر في وزارة الدفاع (لم يُسمها)، قولها إن الوزيرة الإيطالية ستعود إلى تونس في وقت لاحق (لم يحدده)، حيث تزور مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي موقعًا صحراويًا في جنوب تونس على الحدود مع ليبيا، سينشر فيه 60 جنديًا إيطاليًا في إطار مهمة "الناتو" الجديدة، لدعم القوات المسلحة التونسية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن البعثة التي بدأت رسميًا في مطلع جانفي الجاري، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2018، تهدف لمساعدة قوات الأمن التونسية في إنشاء مركز لقيادة القوات المشتركة (مع ناتو)، وتطوير وضع الخطط للعمليات المشتركة؛ لا سيما في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب.
وتضم الوحدة الإيطالية 60 عسكريًا مختصين في قطاعات الاستطلاع والقيادة والسيطرة والتدريب والصحة.
وتبلغ الاحتياجات المالية للمدة المقررة لهذه المهمة أربعة ملايين وتسعمائة و16 ألف يورو، حسب وزارة الدفاع الإيطالية.
بدأت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي، مساء الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تونس بدعوة من نظيرها التونسي عبد الكريم الزبيدي، لبحث أوجه التعاون الثنائي.
تأتي الزيارة التي تستمر يومين، للمشاركة في أعمال اللجنة الدفاعية المشتركة التونسية الإيطالية التي تجتمع سنويًا لدراسة أوجه التعاون الثنائي؛ لا سيما المتعلقة ببعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في البلاد، حسب التلفزيون الإيطالي الحكومي.
وذكر التلفزيون أن بينوتي ستبحث، الأربعاء، مع الزبيدي النقاط العملية لمهمة البعثة الإيطالية المزمعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تونس، التي جاءت بطلب العام الماضي من الحكومة التونسية التي تتمتع بصفة عضو خارج الحلف.
ونقل عن مصادر في وزارة الدفاع (لم يُسمها)، قولها إن الوزيرة الإيطالية ستعود إلى تونس في وقت لاحق (لم يحدده)، حيث تزور مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي موقعًا صحراويًا في جنوب تونس على الحدود مع ليبيا، سينشر فيه 60 جنديًا إيطاليًا في إطار مهمة "الناتو" الجديدة، لدعم القوات المسلحة التونسية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن البعثة التي بدأت رسميًا في مطلع جانفي الجاري، وتستمر حتى 30 سبتمبر 2018، تهدف لمساعدة قوات الأمن التونسية في إنشاء مركز لقيادة القوات المشتركة (مع ناتو)، وتطوير وضع الخطط للعمليات المشتركة؛ لا سيما في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب.
وتضم الوحدة الإيطالية 60 عسكريًا مختصين في قطاعات الاستطلاع والقيادة والسيطرة والتدريب والصحة.
وتبلغ الاحتياجات المالية للمدة المقررة لهذه المهمة أربعة ملايين وتسعمائة و16 ألف يورو، حسب وزارة الدفاع الإيطالية.
-
06:31أمريكا: قتيلان و17 جريحاً جراء عملية إطلاق نار نفذها طالب داخل مدرسة
24 جانفي 2018
-
06:26وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018
-
00:53وزيرة الدفاع الإيطالية في تونس لبحث مهمة ''الناتو''
24 جانفي 2018
-
00:16رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
24 جانفي 2018
-
23:53وفاة أقدم ممثلة في هوليوود عن عمر يناهز 106 أعوام
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-
23:22بالأرقام.. برشلونة أفضل وأقوى من دون نيمار
23 جانفي 2018
-
22:55قريبا.. إمضاء إتفاقية تمويل مشروع المستشفى الجهوي صنف -ب- بمعتمدية تالة
23 جانفي 2018
-
22:20الافراج عن سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
21:57السرس: الأمن يطيح بعصابة مختصة في سرقة الأغنام
23 جانفي 2018
-
21:47إضراب مفتوح وشلل منتظر في حركة سير القطارات
23 جانفي 2018
-
21:28قتلى وجرحى بينهم ضابط كبير بانفجارين في بنغازي
23 جانفي 2018
-
21:16أمريكا تضع بلجيكيا وبريطانيا على قائمة الإرهاب العالمي
23 جانفي 2018
-
21:07مانشستر سيتي يغري نجميه للبقاء سنوات طويلة
23 جانفي 2018
-
21:01في سليمان ودارعلوش: حجز6 أطنان من السكر و5500 لتر من الزيت النباتي
23 جانفي 2018
-
20:50توقف حركة القطارات بكامل تراب الجمهورية
23 جانفي 2018
-
20:33وزير العدل يعلن تعميم تجربة مكاتب المصاحبة خلال الخمس سنوات القادمة
23 جانفي 2018
-
20:17ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين نحو أوروبا منذ بداية العام الجاري
23 جانفي 2018
-
20:04أكودة: القبض على سلفي عائد من ليبيا محل 6 مناشير تفتيش
23 جانفي 2018
-
19:53وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي ممثلتي البنك الدولي واليونسيف
23 جانفي 2018
-
19:36وزارة التربية تُحجّر الفصل بين الجنسين في الاقسام وفي مختلف الفضاءات التربوية
23 جانفي 2018