رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته

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أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم ونصف قضاها داخل أسوار ملعب "كامب نو".
وأوضح النادي الكتالوني بأنه سيقيم غدا الأربعاء حفل وداع لماسكيرانو، فيما سيودع اللاعب جماهير البلوغرانا في مدرجات ملعب "كامب نو" يوم الخميس المقبل، وذلك قبل بداية المباراة المرتقبة ضد جاره إسبانيول في إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.
ومن المنتظر أن يتعاقد خافيير ماسكيرانو (33 عاما) في الأيام القليلة المقبلة مع نادي هيبي الصيني، ليطوي الأرجنتيني، بذلك صفحة حافلة بالانتصارات مع برشلونة بعد أن قضى 7 مواسم ونصف داخل أسوار ملعب "الكامب نو".
ودافع خافيير ماسكيرانو عن ألوان البلوغرانا منذ انضمامه إليه في العام 2010 قادما من فريق ليفربول، في 334 مباراة حقق خلالها 18 لقبا.
أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم ونصف قضاها داخل أسوار ملعب "كامب نو".
وأوضح النادي الكتالوني بأنه سيقيم غدا الأربعاء حفل وداع لماسكيرانو، فيما سيودع اللاعب جماهير البلوغرانا في مدرجات ملعب "كامب نو" يوم الخميس المقبل، وذلك قبل بداية المباراة المرتقبة ضد جاره إسبانيول في إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.
ومن المنتظر أن يتعاقد خافيير ماسكيرانو (33 عاما) في الأيام القليلة المقبلة مع نادي هيبي الصيني، ليطوي الأرجنتيني، بذلك صفحة حافلة بالانتصارات مع برشلونة بعد أن قضى 7 مواسم ونصف داخل أسوار ملعب "الكامب نو".
ودافع خافيير ماسكيرانو عن ألوان البلوغرانا منذ انضمامه إليه في العام 2010 قادما من فريق ليفربول، في 334 مباراة حقق خلالها 18 لقبا.
-
06:31أمريكا: قتيلان و17 جريحاً جراء عملية إطلاق نار نفذها طالب داخل مدرسة
24 جانفي 2018
-
06:26وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018
-
00:53وزيرة الدفاع الإيطالية في تونس لبحث مهمة ''الناتو''
24 جانفي 2018
-
00:16رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
24 جانفي 2018
-
23:53وفاة أقدم ممثلة في هوليوود عن عمر يناهز 106 أعوام
23 جانفي 2018
-
23:22بالأرقام.. برشلونة أفضل وأقوى من دون نيمار
23 جانفي 2018
-
22:55قريبا.. إمضاء إتفاقية تمويل مشروع المستشفى الجهوي صنف -ب- بمعتمدية تالة
23 جانفي 2018
-
22:20الافراج عن سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
21:57السرس: الأمن يطيح بعصابة مختصة في سرقة الأغنام
23 جانفي 2018
-
21:47إضراب مفتوح وشلل منتظر في حركة سير القطارات
23 جانفي 2018
-
21:28قتلى وجرحى بينهم ضابط كبير بانفجارين في بنغازي
23 جانفي 2018
-
21:16أمريكا تضع بلجيكيا وبريطانيا على قائمة الإرهاب العالمي
23 جانفي 2018
-
21:07مانشستر سيتي يغري نجميه للبقاء سنوات طويلة
23 جانفي 2018
-
21:01في سليمان ودارعلوش: حجز6 أطنان من السكر و5500 لتر من الزيت النباتي
23 جانفي 2018
-
20:50توقف حركة القطارات بكامل تراب الجمهورية
23 جانفي 2018
-
20:33وزير العدل يعلن تعميم تجربة مكاتب المصاحبة خلال الخمس سنوات القادمة
23 جانفي 2018
-
20:17ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين نحو أوروبا منذ بداية العام الجاري
23 جانفي 2018
-
20:04أكودة: القبض على سلفي عائد من ليبيا محل 6 مناشير تفتيش
23 جانفي 2018
-
19:53وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي ممثلتي البنك الدولي واليونسيف
23 جانفي 2018
-
19:36وزارة التربية تُحجّر الفصل بين الجنسين في الاقسام وفي مختلف الفضاءات التربوية
23 جانفي 2018