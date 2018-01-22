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يوم الأربعاء 24 جانفي 2018
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رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
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الأولى
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
24 جانفي 2018 | 00:16

أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم ونصف قضاها داخل أسوار ملعب "كامب نو".

وأوضح النادي الكتالوني بأنه سيقيم غدا الأربعاء حفل وداع لماسكيرانو، فيما سيودع اللاعب جماهير البلوغرانا  في مدرجات ملعب "كامب نو" يوم الخميس المقبل، وذلك قبل بداية المباراة المرتقبة ضد جاره إسبانيول في إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن يتعاقد خافيير ماسكيرانو (33 عاما) في الأيام القليلة المقبلة مع نادي هيبي الصيني، ليطوي الأرجنتيني، بذلك صفحة حافلة بالانتصارات مع برشلونة بعد أن قضى 7 مواسم ونصف داخل أسوار ملعب "الكامب نو".

ودافع خافيير ماسكيرانو عن ألوان البلوغرانا منذ انضمامه إليه في العام 2010 قادما من فريق ليفربول، في 334 مباراة حقق خلالها 18 لقبا.

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24 جانفي 2018 السّاعة 00:16
أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
24 جانفي 2018 | 00:16

أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم ونصف قضاها داخل أسوار ملعب "كامب نو".

وأوضح النادي الكتالوني بأنه سيقيم غدا الأربعاء حفل وداع لماسكيرانو، فيما سيودع اللاعب جماهير البلوغرانا  في مدرجات ملعب "كامب نو" يوم الخميس المقبل، وذلك قبل بداية المباراة المرتقبة ضد جاره إسبانيول في إياب الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.

ومن المنتظر أن يتعاقد خافيير ماسكيرانو (33 عاما) في الأيام القليلة المقبلة مع نادي هيبي الصيني، ليطوي الأرجنتيني، بذلك صفحة حافلة بالانتصارات مع برشلونة بعد أن قضى 7 مواسم ونصف داخل أسوار ملعب "الكامب نو".

ودافع خافيير ماسكيرانو عن ألوان البلوغرانا منذ انضمامه إليه في العام 2010 قادما من فريق ليفربول، في 334 مباراة حقق خلالها 18 لقبا.

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وفاة "فتاة" الملصق النسائي الأشهر في التاريخ
24 جانفي 2018 السّاعة 06:26
توفيت قبل أيام ناومي باركر فرايلي، التي اشتهرت صورتها خلال أربعينيات القرن الماضي على ملصقات لحقوق المرأة...
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وزيرة الدفاع الإيطالية في تونس لبحث مهمة ''الناتو''
24 جانفي 2018 السّاعة 00:53
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رسميا.. برشلونة يعلن رحيل أحد أعمدته
24 جانفي 2018 السّاعة 00:16
أعلن فريق برشلونة متصدر الليغا الإسبانية، الثلاثاء، رحيل مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، بعد 7 مواسم...
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عبد الحميد الرياحي
أطمــــــاع تركيـــــا.. أحـــــلام أردوغــــــــــان
العدوان العسكري التركي على مدينة عفرين السورية يعرّي بالكامل أطماع وأحلام تركيا ورئيسها أردوغان في التمدد وضمّ أجزاء من الأراضي السورية..
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