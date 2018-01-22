النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك

اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس رسميا على عقد انتقاله الى الزمالك المصري لمدة ثلاث مواسم ونصف وذلك بحضور رئيس فرع كرة القدم مهدي العجيمي والكاتب العام عادل غيث وكامل الاطار الفني واللاعبين.

وكان نادي الزمالك نشر تفاصيل العقد الممضى بينه وبين النجم الساحلي بخصوص إنتقال اللاعب حيث ينص بالخصوص على إنتقال النقاز إلى الفريق المصري لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 700 ألف دولار مع تمتع فريق جوهرة الساحل بما قيمته 15% من قيمة التفويت في اللاعب مستقبلا إلى اي ناد آخر.

ويعتبر النقاز (25 عاما) احد خريجي مركز تكوين اللاعبين الشبان للنجم الساحلي وهو يتميز رغم مركزه الدفاعي باداء هجومي قوي في النجم والمنتخب التونسي من خلال صعوده المستمر على الرواق الايمن ومعاضدته المتواصلة للخط الامامي.

وتوج النقاز مع النجم الساحلي بعدة القاب اهمها البطولة 2016 والكاس 2012 و2014 و2015 وكاس الاتحاد الافريقي 2015.

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