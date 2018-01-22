النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك

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اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس رسميا على عقد انتقاله الى الزمالك المصري لمدة ثلاث مواسم ونصف وذلك بحضور رئيس فرع كرة القدم مهدي العجيمي والكاتب العام عادل غيث وكامل الاطار الفني واللاعبين.
وكان نادي الزمالك نشر تفاصيل العقد الممضى بينه وبين النجم الساحلي بخصوص إنتقال اللاعب حيث ينص بالخصوص على إنتقال النقاز إلى الفريق المصري لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 700 ألف دولار مع تمتع فريق جوهرة الساحل بما قيمته 15% من قيمة التفويت في اللاعب مستقبلا إلى اي ناد آخر.
ويعتبر النقاز (25 عاما) احد خريجي مركز تكوين اللاعبين الشبان للنجم الساحلي وهو يتميز رغم مركزه الدفاعي باداء هجومي قوي في النجم والمنتخب التونسي من خلال صعوده المستمر على الرواق الايمن ومعاضدته المتواصلة للخط الامامي.
وتوج النقاز مع النجم الساحلي بعدة القاب اهمها البطولة 2016 والكاس 2012 و2014 و2015 وكاس الاتحاد الافريقي 2015.
اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس رسميا على عقد انتقاله الى الزمالك المصري لمدة ثلاث مواسم ونصف وذلك بحضور رئيس فرع كرة القدم مهدي العجيمي والكاتب العام عادل غيث وكامل الاطار الفني واللاعبين.
وكان نادي الزمالك نشر تفاصيل العقد الممضى بينه وبين النجم الساحلي بخصوص إنتقال اللاعب حيث ينص بالخصوص على إنتقال النقاز إلى الفريق المصري لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 700 ألف دولار مع تمتع فريق جوهرة الساحل بما قيمته 15% من قيمة التفويت في اللاعب مستقبلا إلى اي ناد آخر.
ويعتبر النقاز (25 عاما) احد خريجي مركز تكوين اللاعبين الشبان للنجم الساحلي وهو يتميز رغم مركزه الدفاعي باداء هجومي قوي في النجم والمنتخب التونسي من خلال صعوده المستمر على الرواق الايمن ومعاضدته المتواصلة للخط الامامي.
وتوج النقاز مع النجم الساحلي بعدة القاب اهمها البطولة 2016 والكاس 2012 و2014 و2015 وكاس الاتحاد الافريقي 2015.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018