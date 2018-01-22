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يوم الثلاثاء 23 جانفي 2018
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النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
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الأولى
النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018 | 18:33

اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس رسميا على عقد انتقاله الى الزمالك المصري لمدة ثلاث مواسم ونصف وذلك بحضور رئيس فرع كرة القدم مهدي العجيمي والكاتب العام عادل غيث وكامل الاطار الفني واللاعبين.

وكان نادي الزمالك نشر تفاصيل العقد الممضى بينه وبين النجم الساحلي بخصوص إنتقال اللاعب حيث ينص بالخصوص على إنتقال النقاز إلى الفريق المصري لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 700 ألف دولار مع تمتع فريق جوهرة الساحل بما قيمته 15% من قيمة التفويت في اللاعب مستقبلا إلى اي ناد آخر.

ويعتبر النقاز (25 عاما) احد خريجي مركز تكوين اللاعبين الشبان للنجم الساحلي وهو يتميز رغم مركزه الدفاعي باداء هجومي قوي في النجم والمنتخب التونسي من خلال صعوده المستمر على الرواق الايمن ومعاضدته المتواصلة للخط الامامي.

 وتوج النقاز مع النجم الساحلي بعدة القاب اهمها البطولة 2016 والكاس 2012 و2014 و2015 وكاس الاتحاد الافريقي 2015.

 

وات
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الأولى
النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018 | 18:33

اقام فريق النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء حفل توديع على شرف مدافعه الدولي حمدي النقاز الذي وقع يوم امس رسميا على عقد انتقاله الى الزمالك المصري لمدة ثلاث مواسم ونصف وذلك بحضور رئيس فرع كرة القدم مهدي العجيمي والكاتب العام عادل غيث وكامل الاطار الفني واللاعبين.

وكان نادي الزمالك نشر تفاصيل العقد الممضى بينه وبين النجم الساحلي بخصوص إنتقال اللاعب حيث ينص بالخصوص على إنتقال النقاز إلى الفريق المصري لمدة 3 مواسم ونصف مقابل 700 ألف دولار مع تمتع فريق جوهرة الساحل بما قيمته 15% من قيمة التفويت في اللاعب مستقبلا إلى اي ناد آخر.

ويعتبر النقاز (25 عاما) احد خريجي مركز تكوين اللاعبين الشبان للنجم الساحلي وهو يتميز رغم مركزه الدفاعي باداء هجومي قوي في النجم والمنتخب التونسي من خلال صعوده المستمر على الرواق الايمن ومعاضدته المتواصلة للخط الامامي.

 وتوج النقاز مع النجم الساحلي بعدة القاب اهمها البطولة 2016 والكاس 2012 و2014 و2015 وكاس الاتحاد الافريقي 2015.

 

وات
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عبد الجليل المسعودي
في دور الأحــــزاب
الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...
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