الحرب السيّئة التي تقودها بعض الأحزاب السياسية على حزب النداء بدعوى أن الوزراء المنتسبين إليه يستغلّون إمكانات الدولة لخدمة أغراض حزبية، وكذلك إعلان عدد من هذه الأحزاب خروجها من...

كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق Tweet