امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء في حادث إطلاق نار بولاية كنتاكي الأمريكية.

وقال حاكم الولاية، مات بيفين، إن "شخصا واحدا على الأقل قتل اليوم، وأصيب عدد آخر في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بالولاية".

وأضاف بيفين، على "تويتر"، إن الحادث وقع في مدرسة ثانوية بمقاطعة مارشال، مضيفا أن "مطلق النار رهن الاحتجاز".