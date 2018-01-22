بالفيديو.. بينها دار الصباح و"شمس اف ام": الاعلان عن تفاصيل التفويت في 19 شركة مصادرة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تصريح عادل ڨرار مدير عام شركة الكرامة القابضة إثر مجلس وزاري مضيق انعقد بعد ظهر اليوم بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد.