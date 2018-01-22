سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه

أعرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن اهتمامه بضم صفقة جديدة من فريق ريال مدريد الإسباني، لدعم خطه الأمامي خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" نقلا عن برنامج "إل شيرينجويتو"، قال الصحفي إدواردو أيندا أن سان جيرمان يريد ضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، (30 عاما)، الذي يدخل ضمن اهتمامات نادي آرسنال الإنجليزي أيضا.

وقال أيندا: "يسعى ريال مدريد لبيع أحد لاعبيه الكبار في الصيف المقبل، من أجل تخفيض تكلفة صفقة نيمار مهاجم سان جيرمان المحتملة".

ويأتي ذلك في ظل مخاوف باريس سان جيرمان من رحيل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني الصيف المقبل، حيث أشارت تقارير مؤخرا إلى أن خلافه الأخير مع نيمار، سوف يدفعه لمغادرة ملعب حديقة الأمراء.

على الجانب الآخر يعيش بنزيما أيضا موسما عصيبا في ريال مدريد، وتعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الملكي، وتشير التقارير إلى أن إدارة الميرينغي تنوي التعاقد مع اسم كبير لدعم خط الهجوم الصيف المقبل، مثل ماورو ايكاردي أو هاري كين.

وكالات