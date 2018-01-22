سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه

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أعرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن اهتمامه بضم صفقة جديدة من فريق ريال مدريد الإسباني، لدعم خطه الأمامي خلال المرحلة المقبلة.
ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" نقلا عن برنامج "إل شيرينجويتو"، قال الصحفي إدواردو أيندا أن سان جيرمان يريد ضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، (30 عاما)، الذي يدخل ضمن اهتمامات نادي آرسنال الإنجليزي أيضا.
وقال أيندا: "يسعى ريال مدريد لبيع أحد لاعبيه الكبار في الصيف المقبل، من أجل تخفيض تكلفة صفقة نيمار مهاجم سان جيرمان المحتملة".
ويأتي ذلك في ظل مخاوف باريس سان جيرمان من رحيل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني الصيف المقبل، حيث أشارت تقارير مؤخرا إلى أن خلافه الأخير مع نيمار، سوف يدفعه لمغادرة ملعب حديقة الأمراء.
على الجانب الآخر يعيش بنزيما أيضا موسما عصيبا في ريال مدريد، وتعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الملكي، وتشير التقارير إلى أن إدارة الميرينغي تنوي التعاقد مع اسم كبير لدعم خط الهجوم الصيف المقبل، مثل ماورو ايكاردي أو هاري كين.
أعرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن اهتمامه بضم صفقة جديدة من فريق ريال مدريد الإسباني، لدعم خطه الأمامي خلال المرحلة المقبلة.
ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" نقلا عن برنامج "إل شيرينجويتو"، قال الصحفي إدواردو أيندا أن سان جيرمان يريد ضم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، (30 عاما)، الذي يدخل ضمن اهتمامات نادي آرسنال الإنجليزي أيضا.
وقال أيندا: "يسعى ريال مدريد لبيع أحد لاعبيه الكبار في الصيف المقبل، من أجل تخفيض تكلفة صفقة نيمار مهاجم سان جيرمان المحتملة".
ويأتي ذلك في ظل مخاوف باريس سان جيرمان من رحيل المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني الصيف المقبل، حيث أشارت تقارير مؤخرا إلى أن خلافه الأخير مع نيمار، سوف يدفعه لمغادرة ملعب حديقة الأمراء.
على الجانب الآخر يعيش بنزيما أيضا موسما عصيبا في ريال مدريد، وتعرض لانتقادات لاذعة من جماهير الملكي، وتشير التقارير إلى أن إدارة الميرينغي تنوي التعاقد مع اسم كبير لدعم خط الهجوم الصيف المقبل، مثل ماورو ايكاردي أو هاري كين.
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018