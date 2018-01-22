القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"

مكتب القيروان – الشروق اون لاين – ايمن المحرزي:

تمكن أعوان فوج وحدات التدخل التابعة لاقليم الامن الوطني بالقيروان،عشية اليوم بمفترق المنصورة بالطريق الحزامية من حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج "على متنها ركاب قادمة من ولاية القصرين . و قد تم الاحتفاظ باحد ركابها صاحب البضاعة كان ينوي ترويجها في الساحل و اخلاء سبيل بقية الركاب والسائق .فيما تم فتح بحث في الموضوع .