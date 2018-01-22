الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد

استقبل رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي أفاد أن اللقاء تناول الوضع العام في البلاد، وخاصة الاوضاع الامنية والاقتصادية.

كما استعرض اللقاء برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة والسياسات الجديدة للتشغيل لاسيما مشروعي "الجيل الجديد من الباعثين"، و "المبادرة الذاتية المستقلة"، إضافة إلى جملة التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ومراجعة منظومة التراخيص المستوجبة والتخفيف من الاجراءات الادارية الجاري بها العمل.

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