المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق

الشروق اون لاين – سليم العجرودي:

قررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء التشطيب على حكمها القاضي بسجن المدير العام الاسبق للديوانة سليمان ورق لمدة 24 عاما سجنا مع النفاذ العاجل وايداع الحكم في خزينة المحكمة , لاعادته الى دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتجدد النظر فيه بهيئة مغايرة وفق قرار صادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 19 جانفي الجاري قضى بنقض قرار دائرة الاتهام القاضي باحالة ورق على الدائرة الجنائية ومحاكمته من اجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس .

وجدير بالتذكير بان جلسة اليوم تم رفعها اثر خلاف قانوني نشب بينها وبين احد محاميي ورق مما تطلب تدخل فرع تونس للمحامين ووكيل الجمهورية والرئيسة الاولى للمحكمة الابتدائية بتونس وينتظر ان تصدر هيئة المحكمة خلال الساعات القادمة قرارها بخصوص الافراج الوجوبي عن المدير العام الاسبق للديوانة التونسية سليمان ورق.