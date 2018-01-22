عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اسفرت انتخابات المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد الفلاحين بجندوبة التي اقيم مؤتمره اليوم بمدينة طبرقة عن انتخاب عمر الغزواني رئيسا ورابح الجوادي نائب رئيس وبلقاسم الغزواني امين مال.