سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي:

نجح أعوان مركز الأمن الوطني بسوسة الجنوبية "السويس" ظهر اليوم في القبض على منحرف مصنف خطير محل 6 مناشير تفتيش لعدد من مختلف الوحدات الأمنية إثر تنفيذه لسلسلة من السرقات لعدد من المحلات التجارية.

وخلال مداهمة منزله تم حجز كمية من أجهزة التلفاز من نوع "بلازما" وبعض المسروقات الأخرى فتمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.