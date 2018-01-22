كرة السلة: النجم الساحلي يستضيف النجم الرادسي في المواجهة الحاسمة من اجل نقطة الحوافز

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة ان النجم الساحلي سيكون الفريق المضيف خلال المواجهة الفاصلة مع النجم الرادسي من اجل نقطة الحوافز في مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) وذلك على ضوء القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة.
وسيقام الذهاب يوم 3 فيفري في سوسة والاياب يوم 10 من نفس الشهر في رادس. وفي صورة التعادل في الفوز فان اللقاء الفاصل سيقام يوم 14 فيفري بسوسة.
وكان النجم الساحلي انهى المرحلة الاولى للبطولة في صدارة المجموعة الثانية فيما تصدر النجم الرادسي المجموعة الاولى.
وتاهل الى مجموعة التتويج كل من النجم الرادسي والنادي الافريقي عن المجموعة الاولى والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري عن المجموعة الثانية على ان يتم التعرف عن الفريقين اللذين سيكملان عقد الفرق المترشحة الى مرحلة التتويج اثر اجراء المقابلات الفاصلة (ذهابا وايابا) التي ستجمع بين نجم حلق الوادي وشبيبة المنازه من جهة والزهراء الرياضية وشبيبة القيروان من جهة ثانية.
ويذكر انه في صورة التساوي في الفوز بين الذهاب ستجرى مباراة ثالثة فاصلة ستقام بحلق الوادي والزهراء.
- برنامج مباريات الباراج للتاهل الى مجموعة التتويج:
السبت 3 فيفري2018:
نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
السبت 10 فيفري2018:
مباريات الإياب بين نفس الفرق
الاربعاء 14 فيفري(المقابلة الثالثة والفاصلة في حلق الوادي والزهراء)
برنامج مقابلات الباراج من اجل نقطة الحوافز
السبت 3 فيفري
النجم الساحلي - النجم الرادسي
السبت 10 فيفري
النجم الرادسي - النجم الساحلي
الاربعاء 14 فيفري (المقابلة الثالثة والفاصلة في سوسة)
اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة ان النجم الساحلي سيكون الفريق المضيف خلال المواجهة الفاصلة مع النجم الرادسي من اجل نقطة الحوافز في مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) وذلك على ضوء القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة.
وسيقام الذهاب يوم 3 فيفري في سوسة والاياب يوم 10 من نفس الشهر في رادس. وفي صورة التعادل في الفوز فان اللقاء الفاصل سيقام يوم 14 فيفري بسوسة.
وكان النجم الساحلي انهى المرحلة الاولى للبطولة في صدارة المجموعة الثانية فيما تصدر النجم الرادسي المجموعة الاولى.
وتاهل الى مجموعة التتويج كل من النجم الرادسي والنادي الافريقي عن المجموعة الاولى والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري عن المجموعة الثانية على ان يتم التعرف عن الفريقين اللذين سيكملان عقد الفرق المترشحة الى مرحلة التتويج اثر اجراء المقابلات الفاصلة (ذهابا وايابا) التي ستجمع بين نجم حلق الوادي وشبيبة المنازه من جهة والزهراء الرياضية وشبيبة القيروان من جهة ثانية.
ويذكر انه في صورة التساوي في الفوز بين الذهاب ستجرى مباراة ثالثة فاصلة ستقام بحلق الوادي والزهراء.
- برنامج مباريات الباراج للتاهل الى مجموعة التتويج:
السبت 3 فيفري2018:
نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه
الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان
السبت 10 فيفري2018:
مباريات الإياب بين نفس الفرق
الاربعاء 14 فيفري(المقابلة الثالثة والفاصلة في حلق الوادي والزهراء)
برنامج مقابلات الباراج من اجل نقطة الحوافز
السبت 3 فيفري
النجم الساحلي - النجم الرادسي
السبت 10 فيفري
النجم الرادسي - النجم الساحلي
الاربعاء 14 فيفري (المقابلة الثالثة والفاصلة في سوسة)
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19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
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18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
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18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
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18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018