كرة السلة: النجم الساحلي يستضيف النجم الرادسي في المواجهة الحاسمة من اجل نقطة الحوافز

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة ان النجم الساحلي سيكون الفريق المضيف خلال المواجهة الفاصلة مع النجم الرادسي من اجل نقطة الحوافز في مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني (أ) وذلك على ضوء القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة.

وسيقام الذهاب يوم 3 فيفري في سوسة والاياب يوم 10 من نفس الشهر في رادس. وفي صورة التعادل في الفوز فان اللقاء الفاصل سيقام يوم 14 فيفري بسوسة.

وكان النجم الساحلي انهى المرحلة الاولى للبطولة في صدارة المجموعة الثانية فيما تصدر النجم الرادسي المجموعة الاولى.

وتاهل الى مجموعة التتويج كل من النجم الرادسي والنادي الافريقي عن المجموعة الاولى والنجم الساحلي والاتحاد المنستيري عن المجموعة الثانية على ان يتم التعرف عن الفريقين اللذين سيكملان عقد الفرق المترشحة الى مرحلة التتويج اثر اجراء المقابلات الفاصلة (ذهابا وايابا) التي ستجمع بين نجم حلق الوادي وشبيبة المنازه من جهة والزهراء الرياضية وشبيبة القيروان من جهة ثانية.

ويذكر انه في صورة التساوي في الفوز بين الذهاب ستجرى مباراة ثالثة فاصلة ستقام بحلق الوادي والزهراء.

- برنامج مباريات الباراج للتاهل الى مجموعة التتويج:

السبت 3 فيفري2018:

نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه

الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان

السبت 10 فيفري2018:

مباريات الإياب بين نفس الفرق

الاربعاء 14 فيفري(المقابلة الثالثة والفاصلة في حلق الوادي والزهراء)

برنامج مقابلات الباراج من اجل نقطة الحوافز

السبت 3 فيفري

النجم الساحلي - النجم الرادسي

السبت 10 فيفري

النجم الرادسي - النجم الساحلي

الاربعاء 14 فيفري (المقابلة الثالثة والفاصلة في سوسة)