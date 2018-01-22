فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي

أعلن اللاعب فريد الماطري، رحيله عن صفوف الترجي الرياضي التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

وكتب الماطري عبر حسابه الرسمي بموقع (انستغرام): "إلى جماهير الترجي العزيزة، أخبركم للأسف بأنني سأغادر صفوف الفريق، لأنه رغم جديتي وعملي المتواصل وانضباطي وتعلقي بهذا النادي منذ الطفولة، لم تتح لي الفرصة للعب".

وأضاف: "لا أحد في الجهاز الفني أعطاني الثقة باستثناء جون جاك تيزيي، وهو ما أحزنني كثيرًا".

وواصل المدافع الشاب: "أشكر كل زملائي على الأوقات الطيبة التي قضيناها معًا، وأنتم جماهير الفريق كنتم دائمًا تساندونني طوال العام، أحبكم وأحترمكم للأبد".

يذكر أن فريد الماطري (24 عامًا)، تنقل بين بعض الأندية السويسرية مثل إف سي لومون ولوزيرين، قبل أن ينضم للترجي في شتاء 2017، ويوقع عقدًا مدته ثلاث سنوات ونصف.

المصدر: كووورة