سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي:

اشرفت اليوم الثلاثاء بفضاء المركب الشبابي والثقافي 17ديسمبر بسيدي بوزيد سفيرة كندا كارلو مكيون على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين كتجربة لمشروع " تويزة " الذي انطلق منذ شهر ديسمبر2016 وسيتواصل الى غاية جويلة 2018 ، هذا الملتقى من تنظيم جمعية انتصار المراة الريفية ، و يهدف الى تعزيز قيم المساواة بين المراة والرجل خاصة بالمناطق الريفية . حضر الفعاليات اكثر من 30 امراة ريفية من منطقتي الحنية ابازيد وسوق الجديد حيث كانت فرصة لتبادل التجارب والخبرات .