سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد

-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي:
اشرفت اليوم الثلاثاء بفضاء المركب الشبابي والثقافي 17ديسمبر بسيدي بوزيد سفيرة كندا كارلو مكيون على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين كتجربة لمشروع " تويزة " الذي انطلق منذ شهر ديسمبر2016 وسيتواصل الى غاية جويلة 2018 ، هذا الملتقى من تنظيم جمعية انتصار المراة الريفية ، و يهدف الى تعزيز قيم المساواة بين المراة والرجل خاصة بالمناطق الريفية . حضر الفعاليات اكثر من 30 امراة ريفية من منطقتي الحنية ابازيد وسوق الجديد حيث كانت فرصة لتبادل التجارب والخبرات .
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين – زهير المليكي:
اشرفت اليوم الثلاثاء بفضاء المركب الشبابي والثقافي 17ديسمبر بسيدي بوزيد سفيرة كندا كارلو مكيون على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين كتجربة لمشروع " تويزة " الذي انطلق منذ شهر ديسمبر2016 وسيتواصل الى غاية جويلة 2018 ، هذا الملتقى من تنظيم جمعية انتصار المراة الريفية ، و يهدف الى تعزيز قيم المساواة بين المراة والرجل خاصة بالمناطق الريفية . حضر الفعاليات اكثر من 30 امراة ريفية من منطقتي الحنية ابازيد وسوق الجديد حيث كانت فرصة لتبادل التجارب والخبرات .
-
19:02الملاّسين: احد مروعي وسالبي اموال أصحاب سيّارات الأجرة في قبضة الامن
23 جانفي 2018
-
18:48تونس تهنئ الرئيس جورج وياه بمناسبة تنصيبه رئيسا لليبيريا
23 جانفي 2018
-
18:33النجم الساحلي: حفل توديع على شرف النقاز المنتقل الى الزمالك
23 جانفي 2018
-
18:13لجنة المالية توافق على خروج تونس إلى السوق المالية العالمية
23 جانفي 2018
-
18:06كرة قدم: تعديل في توقيت عدد من مقابلات الجولة 16 من المحترفة الاولى
23 جانفي 2018
-
17:54امريكا: قتيل وعدد من الجرحى في اطلاق نار بمدرسة ثانوية
23 جانفي 2018
-
-
17:24سان جيرمان يستهدف صفقة من ريال مدريد تحسبًا لرحيل نجمه
23 جانفي 2018
-
17:11القيروان: حجز 9 كغ زطلة على متن سيارة أجرة "لواج"
23 جانفي 2018
-
16:57الوضع العام في البلاد والسياسات الجديدة للتشغيل أبرز محاور لقاء السبسي بالشاهد
23 جانفي 2018
-
16:46المحكمة تشطب الحكم بــ24 سنة سجنا على سليمان ورق
23 جانفي 2018
-
16:21عمر الغزواني رئيسا جديدا لاتحاد الفلاحين بجندوبة
23 جانفي 2018
-
16:12سوسة: القبض على منحرف خطير مفتش عنه في عدد من القضايا
23 جانفي 2018
-
16:04القبض على مغتصب وقاتل الطفلة زينب
23 جانفي 2018
-
-
15:33فريد الماطري يعلن رحيله عن الترجي
23 جانفي 2018
-
15:20سفيرة كندا تشرف على فعاليات الملتقى التشاركي متعدد الفاعلين بسيدي بوزيد
23 جانفي 2018
-
15:15السعودية.. حمّى البوتوكس تصيب الإبل والماعز
23 جانفي 2018
-
15:07منوبة: القبض على شخص صادر في شأنه 9 مناشير تفتيش ومحكوم عليه سنة سجن
23 جانفي 2018
-
15:03بالفيديو: لاعب يسجل هدفا ثم يستقل السيارة لمغادرة الملعب!
23 جانفي 2018